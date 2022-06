Pokémon GO, Deino Community Day : date, bonus et enquête spéciale

Pokémon GO fait face à sa prochaine Journée Communauté. Le 25 juin, Deino sera le protagoniste de cette célébration entre 11h00 et 14h00 heure locale. Ce Pokémon de cinquième génération apparaîtra plus fréquemment à l’état sauvage et vous aurez de fortes chances de le trouver dans sa version variocolor. On vous dit tout ce qu’il faut savoir sur cet événement.

Deino Community Day dans Pokémon GO : toutes les données

L’événement se concentre sur la figure de Deino et ses évolutions. Faire évoluer un Zweilous (l’évolution de Deino) vous donnera un Hydreigon qui apprendra Fel Twist, une attaque chargée qui inflige 65 dégâts dans les gymnases, les raids et les combats d’entraîneurs. Si vous jouez en groupe, vous augmenterez les chances d’obtenir un Zweilous autour des Pokéstops avec Bait.

L’histoire de la recherche spéciale est désormais disponible dans la boutique. Pour 0,99 euros vous pourrez effectuer des missions et obtenir des récompenses exclusives lors de cette journée. Pour animer les captures, les bonus d’événement suivants seront activés :

¼ de distance jusqu’à l’éclosion lors du placement des œufs dans les incubateurs pendant l’événement.

Double bonbon pour attraper des Pokémon.

L’encens activé pendant l’événement durera trois heures.

Double chance de recevoir des bonbons ++ de Deino en attrapant un Deino.

Les modules de leurre activés pendant l’événement dureront trois heures.

Surprise lors de la prise de clichés lors de la journée communautaire.

Un échange spécial supplémentaire peut être effectué pendant l’événement et jusqu’à cinq heures après sa fin, jusqu’à un maximum de trois par jour.

Les échanges effectués pendant l’événement et jusqu’à cinq heures après sa fin nécessiteront 50% de poussière d’étoiles en moins.

De plus, entre 14h00 et 19h00, heure locale, il y aura des bonus pour les raids quatre étoiles. Si vous gagnez, plus de Deino apparaîtront autour du gymnase pendant 30 minutes. Comme il s’agit d’une extension de la journée communautaire, les bonus d’événement et de groupe ne seront pas cumulés dans cette fenêtre.

Source : Pokémon GO