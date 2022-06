A Plague Tale: Requiem confirme sa date de sortie avec un nouveau gameplay bouleversant

À travers un nouveau Focus Showcase, Asobo Studio et Focus Home Interactive lui-même ont montré un gameplay sans précédent du très attendu A Plague Tale : Requiem dans lequel ils ont également profité de l’occasion pour confirmer la date de sortie du jeu. Il arrivera sur PC, PS5 et Xbox Series X|S le 18 octobre 2022.

Cette suite ramène les protagonistes de l’original, Hugo et Amicia, pour vivre avec eux une nouvelle aventure dans la France médiévale du XVIe siècle. Après ce premier voyage dévastateur plein d’épreuves et d’événements imprévus, où le paranormal allait de pair avec la faim et les épidémies, nous allons cette fois vivre un nouveau voyage qui poussera son merveilleux mélange d’exploration, de furtivité et d’énigmes un peu plus loin.

A Plague Tale: Requiem et le reste des jeux Xbox Game Pass pour 2022

Asobo Studio et Microsoft ont toujours entretenu d’excellentes relations et ont même créé ensemble le dernier opus de Microsoft Flight Simulator. Les deux sociétés ont l’intention de continuer à rapprocher leurs positions et A Plague Tale: Requiem arrivera sur Game Pass dès le jour du lancement. En fait, c’est l’un des grands paris que Xbox a laissés pour ce 2022, dans lequel les jeux suivants seront ajoutés au service :