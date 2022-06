La légende se confirme, Michael Jackson a fait la musique de Sonic the Hedgehog 3

Yuji Naka a mis fin à plus de 25 ans de mystère. Le créateur de Sonic s’est scandalisé sur ses réseaux sociaux devant le dernier jeu de compilation du personnage, le remarquable Sonic Origins, car dedans on a changé la bande originale de Sonic the Hedgehog 3. Et pourquoi ce détail l’a-t-il autant dérangé ? Parce que comme Naka l’admet lui-même… l’original a été fait par Michael Jackson !

Michael Jackson dans les jeux vidéo

Depuis la sortie du jeu en 1994, les rumeurs d’un lien entre Michael Jackson et Sonic the Hedgehog 3 se poursuivent. Le chanteur a toujours été un fan déclaré de jeux vidéo et par exemple, des trois épisodes de Moonwalker de Michael Jackson qui sont sortis pour DOS, les arcades et la Master System. Trois jeux dans lesquels le King of Pop a signé en tant que concepteur et compositeur. Basé sur le film homonyme, Moonwalker, ils étaient un gentil moi contre le quartier d’action et de défilement horizontal dans lequel on a tenté de secourir, par la musique et la danse, bien sûr, plusieurs jeunes kidnappés par les griffes du redoutable Mr. Big.

Mais ce n’était pas le seul caméo de Michael dans l’industrie. Si dans la saga Moonwalker nous avons bougé au rythme de Beat It et Smooth Criminal, dans d’autres jeux comme Space Channel 5 et Ready 2 Rumble Boxing : Round 2 nous avons également fait de même grâce aux différents caméos de Jackson. Mais non content de ses croisements dans ses propres œuvres et collaborations, l’artiste a également voulu collaborer avec le personnage à la mode à l’époque : Sonic.

La romance entre Sonic et Michael Jackson

Fan absolu du hérisson bleu, il existe de nombreuses photos de Michael Jackson visitant les bureaux de Sega au Japon. Des images dans lesquelles il apparaît accompagné de figures illustres comme Mark Cerny, ou jouant les grands classiques de l’époque, comme Power Drift et Galaxy Force 2.

Compte tenu de son intérêt et du fait que Sonic the Hedgehog 3 incluait des compositeurs d’époque tels que Bobby Brooks, Brad Buxer, Cirocco Jones, Darryl Ross, Doug Grigsby ou Geoff Grace, comment diable Sega a-t-il voulu nous faire penser que l’opportunité n’était pas aussi soulevée ?à Michael Jackson? La société l’a nié à maintes reprises, il n’apparaissait même pas au générique, mais il n’y avait pas quelques utilisateurs qui ont trouvé des ressemblances raisonnables entre des chansons comme Jam et des mélodies de jeux comme Carnival Night, ou entre Stranger in Moscow et le générique du jeu. .

Michael Jackson n’a pas aimé le résultat de Sonic the Hedgehog 3

Brad Buxer lui-même a confirmé dans une interview controversée que oui, effectivement, si on a remarqué l’empreinte du King of Pop c’est parce qu’il y avait participé. « Nous avons écrit la musique, c’est vrai. Michael m’a appelé pour l’aider avec un projet et je l’ai fait. Je ne l’ai pas joué, donc je ne sais pas quelles chansons sont restées à la fin. Mais oui, nous avons écrit la musique. «

De nombreux fans hésitaient à le croire car, alors, quelle était la raison de l’exclure du générique ? Pourquoi les producteurs du jeu ont-ils refusé leur collaboration ? D’après le magnifique article Michael Jackson : The Video Game Conspiracy, il semblerait que le chanteur soit devenu insatisfait de son travail et ait retiré son nom du générique du jeu. Jackson n’aimait pas qu’ils aient dû compresser la musique pour faire de la place aux graphismes, car le mixage ne sonnait pas comme il le souhaitait et il a dû couper plusieurs morceaux où le chanteur avait même fait du beatbox. Le rapport assure que Sega s’est fâché contre lui pour cela et a commencé à déclarer par la suite qu’ils avaient tout jeté.

Les déclarations de Yuji Naka achèvent de clore l’histoire. Ils confirment ce que contenaient le rapport et les propos de Buxter. Les deux allusions semblaient solides, mais Sega a collé à ses armes quand elles sont sorties et n’a jamais officiellement reconnu la collaboration. La société a assuré que les deux choses ne constituaient pas une preuve de quoi que ce soit. Mais comment allaient-ils discréditer le chef même de Sonic Team ? Adieu l’inconnu : le musicien le plus célèbre de l’histoire et la plus célèbre mascotte de jeux vidéo des années 90 étaient les meilleurs amis.