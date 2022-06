PS Plus Premium : Sony confirme que les jeux classiques auront des améliorations NTSC à l’avenir

La nouvelle PlayStation Plus a déjà commencé à fonctionner en France et dans le reste des pays européens. Avec l’abonnement Premium, les joueurs ont la possibilité d’accéder à un catalogue sélectionné de jeux vidéo des consoles précédentes. Cependant, comme publié précédemment, de nombreux titres PSX sont basés sur la version PAL à 50hz, c’est-à-dire une norme plus lente (celle qui était en vigueur sur le Vieux Continent). Maintenant, Sony a annoncé qu’il ajouterait des options NTSC (60 Hz) à l’avenir.

« Nous prévoyons de publier des options NTSC pour la plupart des jeux classiques proposés dans PlayStation Plus Premium et Deluxe en Asie, en Europe, au Moyen-Orient, en Inde, en Afrique du Sud, en Australie et en Nouvelle-Zélande », ont-ils publié sur Twitter. Sony n’a pas fourni de date précise pour concrétiser ces plans.

Tous les jeux PSX sur PS Plus Premium

Évasion de singe

Coups chauds Golf

IQ IntelligentQube

Sautez Flash !

Monsieur Foreur

Oddworld : L’Odyssée d’Abe

Coupe du réalisateur de Resident Evil

Filtre à siphon

Tekken-2

Toy Story 2 : Buzz l’Éclair à la rescousse !

Bras sauvages

vers armageddon

Fête mondiale des vers

Le nouveau PS Plus est disponible en trois abonnements différents : Essential comprend pratiquement les mêmes avantages que le précédent ; Extra introduit un catalogue de jeux de PS4 et PS5, en plus des avantages précédents ; Premium intègre le service PS Now, l’adhésion vous permet donc de profiter d’un catalogue de jeux PSX, PS2, PS3 et PSP (en streaming).

Jetez un œil ici à toutes les informations détaillées sur les abonnements, y compris les prix de chacun et la comparaison entre toutes les options.

Par surprise, Sony a présenté un jeu inopiné pour PSP. Super Stardust Portable n’était pas répertorié comme l’un des titres du catalogue, bien que l’idée soit que de nouveaux jeux soient ajoutés progressivement.

Source | Eurogamer