No Man’s Sky annonce sa date de sortie sur Nintendo Switch, le portage impossible est déjà une réalité

Dans quelques mois aura lieu l’atterrissage le plus important depuis celui avec Apollo 11. On se réfère à l’atterrissage de No Man’s Sky sur Nintendo Switch. Conçu comme un port impossible en raison de l’ambition et de l’échelle, Hello Games y est enfin parvenu. Un nouveau petit pas pour l’homme et un grand bond pour l’humanité. No Man’s Sky sortira le 7 octobre 2022 sur Nintendo Switch.

« Cela a été un véritable exploit pour l’équipe. No Man’s Sky est un jeu procédural, ce qui signifie que tout ce que vous voyez doit être généré par la console », a déclaré Sean Murray, directeur du studio. « Cela rend beaucoup plus difficile d’amener notre jeu sur une console comme la Switch, avec moins de ressources, mais nous l’avons fait et cela semble aussi naturel que peu probable. Je ne pense pas avoir jamais vu l’équipe plus heureux que lorsqu’ils essaient de faire l’impossible. »

No Man’s Sky sur Nintendo Switch : quelles extensions comprend-il ?

Voici la liste des mises à jour et DLC qui incluront la version Nintendo Switch de No Man’s Sky :

Fondation (à partir du 26 novembre 2016)

Path Finder (8 mars 2017)

Atlas se lève (11 août 2017)

SUIVANT (24 juillet 2018)

L’abîme (29 octobre 2018)

Visions (22 novembre 2018)

Au-delà (14 août 2019)

Synthèse (28 novembre 2019)

Navire vivant (19 février 2020)

Exo-Mechs (7 avril 2020)

Désolation (17 juillet 2020)

Origines (23 septembre 2020)

Prochaine génération (10 novembre 2020)

Compagnons (17 février 2021)

Expéditions (31 mars 2021)

Prismes (2 juin 2021)

Comme vous pouvez le déduire, il manque les trois extensions sorties en 2022. Sentinelles, avec lesquelles le système de combat a été complètement remodelé, Hors-la-loi, où l’on pourrait devenir des pirates de l’espace, et la plus récente, Léviathan, des mécaniques roguelike et surtout, des baleines de l’espace. . Hello Games n’a pas encore confirmé s’il finira par les inclure à l’avenir via une mise à jour.

En tout cas, et en attendant de vérifier les performances du jeu sur Switch, c’est un bonheur que les utilisateurs de consoles puissent profiter de No Man’s Sky, la fusée qui est allée de la lune au ciel et vice-versa.