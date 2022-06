eFootball 2022 : obtenez des pièces eFootball gratuites pour une durée limitée

eFootball 2022 célèbre une nouvelle campagne de connexion spéciale répartie sur trois vagues. Du 23 juin au 13 juillet, vous pouvez obtenir jusqu’à 200 pièces eFootball et 6 accords réalisables distribués chaque jour. La promotion est désormais disponible sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC et appareils mobiles.

Campagne de connexion spéciale – Toutes les récompenses

Volume 1 : 23-30 juin 03h59 (CEST)

Connexion 1 : 30 pièces eFootball

Connexion 2 : 10 pièces eFootball

Connexion 3 : 10 pièces eFootball

Connexion 4 : 20 pièces eFootball

Connexion 5 : 10 pièces eFootball

Connexion 6 : 10 pièces eFootball

Connexion 7 : 10 pièces eFootball

Tome 2 : du 30 juin au 7 juillet à 03h59 (CEST)

Connexion 1 : 30 pièces eFootball

Connexion 2 : 10 pièces eFootball

Connexion 3 : 10 pièces eFootball

Connexion 4 : 20 pièces eFootball

Connexion 5 : 10 pièces eFootball

Connexion 6 : 10 pièces eFootball

Connexion 7 : 10 pièces eFootball

Volume 3 : 7-13 juillet 03:59 (CEST)

Connexion 1 : accord réalisable « Légendaire : Madrid Chamartin B »

Connexion 2 : Offre réalisable « Légendaire : Madrid Chamartin B »

Connexion 3 : Offre réalisable « Légendaire : Madrid Chamartin B »

4 : Accord réalisable « Légendaire : Madrid Chamartin B »

5 : Accord réalisable « Légendaire : Madrid Chamartin B »

6 : Accord réalisable « Légendaire : Madrid Chamartin B »

Connexion 7 : Accord réalisable « Légendaire : Madrid Chamartin B »

N’oubliez pas que vous ne vous connectez pas un jour, vous perdrez la possibilité d’obtenir la série complète de récompenses. Vous suivrez votre chaîne de session depuis le dernier jour où vous vous êtes connecté au jeu. Il en va de même pour les offres réalisables, qui portent cette fois sur Madrid Chamartin B, le nom fictif du Real Madrid dans eFootball 2022. Comme d’habitude avec ce type de bonus, vous devrez les récupérer en main propre depuis votre boîte aux cartes personnelle.

Source : Konami