Stranger Things 4 : c’est le surprenant Easter egg d’Alien qui a rendu les fans fous

Stranger Things a récemment lancé sa quatrième saison, une série d’épisodes qui connaît un succès critique et public et qui recevra bientôt le résultat final à travers deux épisodes finaux complets, dont nous avons déjà sa bande-annonce spectaculaire. Une série qui, comme à son habitude depuis ses débuts, regorge de références et de clins d’œil à la culture populaire des années 80 ; et cette saison 4 ne pouvait pas être moins dans ce sens : des Ghostbusters aux Ewoks, en via X-Men, Le Seigneur des Anneaux ou une bonne poignée de films et chansons de l’époque. Mais récemment, un Easter-egg a été découvert qui donne beaucoup à dire : une référence claire à l’univers Alien. Alerte spoiler du paragraphe suivant.

Archives de la société Weyland-Yutani

Ainsi, dans le chapitre 6 de cette saison 4, nous voyons comment le groupe de Mike se rend au domicile de Suzie, la petite amie longue distance de Dustin et experte en informatique et télécommunications, pour voir si elle est capable de localiser les allées et venues d’Onze. Ils parviennent rapidement à prendre le contrôle de l’ordinateur Amiga que leur père a confisqué afin d’accéder aux fichiers du projet NINA via ce qu’on appelle « Internet ».

Eh bien, parmi les lignes de code que nous pouvons voir à l’écran, nous pouvons lire plusieurs références à Weyland-Yutani Corporation, la méga-société de la saga Alien qui fabrique des vaisseaux spatiaux pour l’expansion des êtres humains dans l’espace.

Bien qu’il ne s’agisse que d’un autre clin d’œil à une icône du cinéma comme Alien, certains réfléchissent déjà à d’éventuels liens entre les deux franchises, comme si ladite société avait été impliquée dans des tests avec des enfants comme Eleven via l’une de ses nombreuses branches de recherche. Et tandis que Weyland-Yutani a été fondée en 2099 – selon le film Alien original – il y a des références à la société avant cette date.

Rappelons-nous que Weyland-Yutani Corporation est la société responsable de la fabrication du Nostromo, le navire emblématique dans lequel se déroule le film Alien, une marque qui est devenue un protagoniste tout au long des différentes tranches de la saga.