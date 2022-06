La nouvelle annonce larmoyante de Sony sur PS Plus chargée de références

Pourquoi être à sens unique quand vous pouvez être qui vous voulez ? C’est la raison tardive de la nouvelle annonce PlayStation Plus de Sony. Une publicité avec de vrais acteurs qui, comme toutes celles que l’entreprise a l’habitude de faire, regorge de références à ses grands jeux et sagas. Uncharted, Horizon, Ghost of Tsushima, Death Stranding et tant d’autres noms qui feront désormais partie du nouveau catalogue PS Plus.

« Est-ce que quelqu’un sait qui est la réalité ? Je ne dis pas de quel côté on montre le monde, mais qui on est au fond », demande le narrateur. « Vous le pensez peut-être, mais croyez-moi, vous ne savez pas. Je ne savais pas. Comment pouvez-vous le savoir tant que vous n’avez pas repoussé vos limites ? Jusqu’à ce que vous ayez vécu mille vies. Jusqu’à ce que vous soyez arrivé où vous n’auriez jamais dû y aller. Si vous n’avez pas gagné ou perdu plus que vous ne l’auriez imaginé. Si vous n’avez pas fait des choses que vous avez regrettées. Et d’autres que vous referiez sans réfléchir. Non, vous ne le faites toujours pas. savoir qui vous êtes vraiment. Mais ce n’est pas grave. Imaginez tout ce que vous vivrez pendant que vous explorez toutes les versions de vous-même.

L’annonce nous invite à tester l’intégralité du référentiel de jeux du service, qui héberge désormais les jeux PS Now et ajoute plus de 800 titres dans ses versions Extra et Deluxe. Car oui, le nouveau PlayStation Plus dispose de trois types d’abonnement différents :

PS Plus Essential pour 8,99 euros par mois, 24,99 par trimestre et 59,99 par an

PS Plus Extra pour 13,99 euros par mois, 39,99 par trimestre et 99,99 par an

PS Plus Deluxe / Premium pour 16,99 euros par mois, 49,99 par trimestre et 119,99 par an

Si vous voulez savoir en quoi ils diffèrent les uns des autres, nous vous laissons une comparaison des abonnements du nouveau PS Plus.