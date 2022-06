Star Wars Obi-Wan Kenobi présente deux gros caméos dans son dernier épisode, qui sont-ils ?

C’est fini. La série limitée Star Wars : Obi-Wan Kenobi a clôturé son histoire dans l’épisode 6, et bien qu’il soit question d’une éventuelle deuxième saison, les principales intrigues ont déjà dévoilé leur dénouement. Pour le dernier chapitre, Lucasfilm a réservé deux caméos de personnages importants de la saga galactique. Si vous n’avez pas vu la série ou ne souhaitez pas connaître leur identité, nous vous recommandons de quitter l’actualité immédiatement. Sinon, que la Force soit avec vous dans les lignes qui suivent.

Quels sont les deux personnages qui apparaissent dans le dernier épisode d’Obi-Wan Kenobi ?

Une décennie après les événements de Revenge of the Sith, l’Empire galactique règne d’une main de fer et les Jedi ont pratiquement disparu. Seule une poignée d’entre eux ont survécu à l’Ordre 66 et à la purge qui a suivi par Dark Vador et les Inquisiteurs impériaux. Sans plus tarder, voyons qui fait une apparition en plus de tante Beru, interprétée à nouveau par Bonnie Piesse. Dans ce cas, son rôle va au-delà du caméo, nous ne l’ajoutons donc pas à la liste en tant que telle.

Dark Sidious, Empereur Palpatine

De son trône sur Mustafar, Dark Vador s’occupe de son maître, le Seigneur Sith Dark Sidious. Ian McDiarmid se remet dans le skin de l’empereur et entame une conversation avec son élève. Il est vu à travers un hologramme, mais ses traits sont clairement reconnaissables sous le capot. Après avoir été à nouveau vaincu par Obi-Wan Kenobi, Vader assure à Palpatine que son ancien maître est insignifiant (un mensonge qu’il peut difficilement cacher).

L’Empereur parle avec Vador dans Star Wars : Obi-Wan Kenobi.

Qui-Gon Jinn, professeur d’Obi-Wan Kenobi

Avant que Yoda ne parte en exil sur Dagobah, le vétéran Jedi a promis à Obi-Wan Kenobi qu’il pourrait contacter son maître décédé, car il avait trouvé un moyen de retourner dans le monde dans la mort. Qui-Gon Jinn a été tué par Dark Maul dans Star Wars Episode I: The Phantom Menace, à quel point les Jedi ont demandé à son padawan d’alors de former Anakin Skywalker.

Dans Star Wars : Obi-Wan Kenobi on voit dès le premier épisode que l’apprenti de Qui-Gon Jinn tente par tous les moyens de le contacter, mais sans succès car il a coupé les ponts avec la Force. Une fois qu’il fait face à Dark Vador une deuxième fois et le confronte, il parvient enfin à avoir la clarté d’esprit pour visualiser son maître. Jusqu’à présent, le canon semblait indiquer que Qui-Gon Jinn n’avait pas réussi à devenir un fantôme de la Force car il n’avait pas terminé sa formation, mais cela a été invalidé après le dernier épisode d’Obi-Wan Kenobi.

Maître Qui-Gon Jinn a réussi à se transformer en un fantôme de la Force.

Qui-Gon Jinn revient en fantôme et dit à Obi-Wan de venir avec lui, qu’il a toujours été là, même s’il ne pouvait pas le voir. Il semble que désormais ils auront des conversations fructueuses dans le chaud désert de Tatooine.

Tous les épisodes de Star Wars : Obi-Wan Kenobi sont disponibles sur Disney+.