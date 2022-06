La Maison du Dragon, le préquel de Game of Thrones, présente son impressionnante affiche finale

La Maison du Dragon, la préquelle de la célèbre série télévisée Game of Thrones, a présenté une affiche finale spectaculaire mettant en vedette la princesse Rhaenyra Targaryen, jouée par l’actrice australienne Milly Alcock, debout au milieu des décombres de l’emblématique trône de fer, surveillée de près par un dragon redoutable et imposant aux dimensions colossales, marque de fabrique de la Maison Targaryen. Tout cela deux mois après sa première exclusive sur HBO Max, prévue le 22 août 2022.

Affiche finale de la Maison du Dragon

Ainsi, ce nouveau drame original de dix épisodes de HBO sera présenté en première le lundi 22 août sur HBO Max. Basée sur le roman Fire and Blood de George RR Martin, la série, qui se déroule 200 ans avant les événements de Game of Thrones, raconte l’histoire de la maison Targaryen.

La Maison du Dragon met en vedette un casting spectaculaire et étendu avec des noms comme Paddy Considine, Matt Smith, Olivia Cooke, Emma D’Arcy, Steve Toussaint, Eve Best, Sonoya Mizuno, Fabien Frankel et Rhys Ifans. Le casting comprend Milly Alcock, Bethany Antonia, Phoebe Campbell, Emily Carey, Harry Collett, Ryan Corr, Tom Glynn-Carney, Jefferson Hall, David Horovitch, Wil Johnson, John Macmillan, Graham McTavish, Ewan Mitchell, Theo Nate, Matthew Needham, Bill Paterson, Phia Saban, Gavin Spokes et Savannah Steyn.

Cette nouvelle série se déroulant dans l’univers de Game of Thrones nous racontera la formation des Sept Royaumes à une époque troublée où les Targaryen avaient une grande influence sur d’autres maisons comme les Stark ou les Lannister. Mais c’est qu’il se déroulera également à l’âge d’or des dragons, avec lequel un véritable spectacle visuel est attendu avec d’énormes bêtes planant dans les cieux et provoquant le chaos dans leur sillage.

La Maison du Dragon sera diffusée sur HBO Max le 22 août 2022.

Source | hbo max