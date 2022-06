George RR Martin de Game of Thrones : DC, Marvel et l’importance de tuer des personnages

George RR Martin, le célèbre auteur des romans A Song of Ice and Fire, l’œuvre sur laquelle repose l’univers télévisé de Game of Thrones, s’est exprimé dans une récente interview sur son approche de la bande dessinée durant son enfance, son mécontentement face aux histoires que des éditeurs comme DC Comics ont raconté, la révolution de Marvel Comics et l’importance de tuer les personnages les plus aimés. C’est ainsi que le médium The Independent le reprend, où Martin a plongé dans la mort, une constante dans ses histoires qui devient le véritable leitmotiv de son récit.

Insatisfaction à l’égard des bandes dessinées de super-héros

Ainsi, George RR Martin a fait part de son mécontentement face au récit des comics de super-héros de son enfance, des histoires sans risque qui n’allaient nulle part : « Superman serait là, et sa petite amie Lois Lane, Jimmy Olsen, son meilleur ami, Perry White , le rédacteur en chef du Daily Planet, et quelque chose se passerait. A la fin de l’histoire, tout serait exactement comme au début de l’histoire, numéro après numéro, année après année », pointant directement vers DC Comics.

Même si quelque chose a changé lorsqu’il a découvert le travail de Stan Lee avec Jack Kirby et la révolution de Marvel Comics dans la manière de raconter des histoires plus adultes et complexes : « L’écriture de Stan Lee était bien meilleure que ce que nous avions jusque-là. Les choses se sont passées. Spider-Man progressait. C’était tellement rafraîchissant », reconnaît la romancière.

A tel point que Martin parle d’une bande dessinée spécifique qui l’a marqué. C’est Avengers # 9, où l’arc évolutif de Wonder Man est raconté, un méchant devenu héros qui finit par mourir; Fait intéressant, ce personnage a été choisi pour jouer dans une nouvelle série sur Disney + dans le cadre de l’UCM.

Et c’est que Martin reconnaît que la manière d’écrire de Stan Lee est perceptible dans son propre travail avec des personnages qui meurent de façon totalement inattendue, des personnages qui ne sont pas ce qu’ils paraissent, qui ne sont ni bons ni mauvais : « Ce sont des personnages gris. Vous ne savez pas quelle direction ils vont prendre quand le moment clé viendra. »

En ce sens, Martin assure qu’il lui a été très pénible d’écrire le chapitre de Red Wedding, avec la perte de personnages qu’il connaissait et aimait : « Neuf ans qu’il était avec ces personnages, et maintenant il allait les tuer horriblement ! » C’était difficile. C’est un chapitre horrible et ça bouleverse les gens », conclut Martin.

Source | L’indépendant