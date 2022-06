Ce n’est pas la crise du pétrole, mais presque. Microsoft a confirmé aux collègues de Videogames Chronicle ce que de nombreux utilisateurs ont remarqué. Les manettes Xbox disparaissent des stores. En volant. Ils sont plus difficiles à trouver qu’un Turboman pour Noël. Dans la moitié de l’Europe, des problèmes de stock ont ​​été détectés à propos desquels l’entreprise a déclaré ce qui suit :

« Nous savons qu’il est un peu difficile de trouver des manettes sans fil Xbox en ce moment en raison d’une rupture de stock. Nous travaillons le plus rapidement possible avec nos fabricants et nos responsables commerciaux pour améliorer la situation. Vérifiez auprès de vos revendeurs locaux pour plus d’informations sur la disponibilité. » « .

Les contrôleurs Xbox disparaissent des stores, épuisés et avec spéculation

Il n’y a pas de contrôleurs Xbox en France

L’France fait partie des pays touchés. Alors que dans les stores comme Amazon on trouve difficilement le modèle standard en supplément, sur les sites Game et Xtralife ils sont épuisés et sur la Fnac la revente a commencé avec des prix atteignant 250 euros. Les commandes Xbox sont tombées entre les mains de la spéculation et ces jours-ci, vous devrez avoir de la patience (ou un portefeuille) pour en obtenir une.

Ces problèmes s’ajoutent au manque de stock avec les consoles de nouvelle génération. Bien que la situation se soit améliorée, il est toujours difficile de mettre la main sur une PS5 ou une Xbox Series X | S sans problème. Le pire, c’est qu’on sort à peine de la crise des microprocesseurs (la raison du manque de stock) et que les consoles sont la dernière des priorités du marché. En fait, il a été confirmé qu’il n’y aura pas de consoles avant 2024, donc entre une chose et une autre, nous sommes en voie de guérison. C’était la prochaine génération.

Source | VGC