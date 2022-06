Call of Duty Warzone, Saison 4 maintenant disponible : nouvelle carte, armes…

Call of Duty: Warzone et Vanguard célèbrent le contenu de la saison 4, disponible dès maintenant sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC. Les livraisons actuelles intègrent des nouveautés importantes, notamment face au battle royale. Fortune’s Keep rejoint Caldera et Rebirth Island en tant que troisième carte jouable. Nous vous racontons ci-dessous les principales actualités.

Contenu principal de la saison 4 dans CoD Warzone

Comme nous l’avons dit, Fortune’s Keep monopolise tous les projecteurs. La nouvelle carte nous emmène dans un combat à distance similaire à celui observé dans Rebirth Island, mais avec une orientation beaucoup plus urbaine. Cette île contient une multitude d’intérieurs qui cèdent la place à une forteresse de grandes proportions. La carte a été développée par High Moon Studios, l’un des studios collaborateurs de référence de la franchise à l’heure actuelle.

Raven Software affirme que les trois cartes coexisteront « via des mises à jour hebdomadaires de la liste de lecture », suggérant que certaines d’entre elles ne seront peut-être pas toujours disponibles. Dans le cas de Caldera, des modifications ont été apportées à certains points d’intérêt sur la carte. Ouverture de Storage Town, l’un des quartiers les plus connus de Verdansk et qui est désormais intégré au Pacifique. La visibilité a également été améliorée en réduisant la végétation générale de 50 %.

L’armement sera élargi avec quatre nouvelles armes. Au lancement, la passe de combat intègre le Marco 5, mitraillette, et l’UGM-8, mitrailleuse légère. Les deux servent d’alternatives sérieuses aux meilleures armes de leurs groupes, surtout dans les premières semaines. Peu après arriveront le Push Dagger, une petite lame qui se tient entre deux doigts, et le fusil d’assaut Vargo-S, qui feront partie des renforts saisonniers.

Au cours de cette quatrième saison, vous pouvez vous attendre à de nouveaux modes de jeu, véhicules et bien plus encore. Consultez la liste complète des nouvelles fonctionnalités sur le blog officiel de Call of Duty.

Source : Blog Call of Duty