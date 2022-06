Xenoblade Chronicles 3 annonce un pass d’extension payant avec un DLC d’histoire, des objets et plus encore

L’histoire de Xenoblade Chronicles 3 sera étendue avec un pass d’extension payant. Cela a été annoncé par la société japonaise lors d’un Nintendo Direct dans lequel certaines des principales caractéristiques du jeu ont été présentées, ainsi que d’autres informations supplémentaires. Dès le lancement du jeu jusqu’à fin 2023, les joueurs pourront accéder au nouveau contenu, réparti en quatre tranches.

Nintendo promet qu’il sera possible d’approfondir l’aventure à travers Aionios. Que comprendront les packs ? Des objets intéressants, de nouvelles tenues, des tenues de couleurs alternatives, des défis, des quêtes, de nouveaux héros et une toute nouvelle histoire. Ce pass d’extension peut désormais être acheté sur le Nintendo eShop pour 29,99 euros.

L’intrigue de Xenoblade Chronicles 3 nous emmène dans le monde d’Aionios, un territoire dans lequel deux nations s’affrontent dans une guerre sanglante. Keves et Agnus ont déployé leurs armées et les soldats se battent pour leur vie. Six guerriers des deux nations antagonistes ont désormais une mission ou plus spéciale. La question est de savoir s’ils seront capables d’unir leurs forces pour trouver un point de paix entre les deux pays.

Amiibos et édition collector

Xenoblade Chronicles 3 sera mis en vente le 29 juillet exclusivement sur Nintendo Switch. Le jeu sera également compatible avec les amiibo, qui offrent la possibilité d’obtenir des objets spéciaux. En scannant l’amiibo Shulk, la lame des protagonistes utilisant la classe d’épéiste de Noah prendra l’apparence du Monado, l’arme classique du premier Xenoblade Chronices.

My Club Nintendo proposera également l’édition Collector, qui comprend un emballage illustré par Masatugu Saito, un livre d’art à couverture souple de 250 pages et un étui Steelbook. Dans un communiqué de presse, Nintendo a confirmé que les réservations ouvriront en juillet.

Nintendo Switch propose deux jeux vidéo de la saga : Xenoblade Chronicles : Definitive Edition et Xenoblade Chronicles 2. Dans tous les cas, il est possible de jouer au troisième opus sans avoir essayé les précédents, puisque leurs histoires sont indépendantes.

C’est tout ce qui a été annoncé dans le Nintendo Direct.

Source | Nintendo