Xenoblade Chronicles 3 Direct : tout sur son monde, son histoire, ses personnages et son système de combat

Le Nintendo Direct de Xenoblade Chronicles 3 nous a donné 20 minutes du jeu qu’ils ont donné pour se plonger dans son histoire et ses personnages, son monde, le nouveau système de combat et même son pass d’extension et ses amiibos. Le titre Monolith Soft a l’air de mieux en mieux et la bonne nouvelle est que vous n’aurez pas à attendre longtemps pour mettre la main dessus, car il sera mis en vente le 29 juillet.

Histoire et personnages principaux

Xenoblade Chronicles 3 se déroule dans le monde d’Aoinios, composé de deux nations en guerre : Keves et Agnus. En perpétuel conflit, les habitants d’Aoinios sont élevés comme soldats dès leur naissance. L’histoire du jeu réunit six de ces soldats, trois de chaque côté, les forçant à déposer leurs armes et à unir leurs forces face à une menace commune.

Les élus sont Noah (protagoniste et leader qui gagne facilement la confiance de ses alliés), Eunie (franc mais au grand cœur), Lanz (un combattant costaud spécialisé dans le combat au corps à corps), Mio (un gentil et éminent compatissant), Taion (un stratège perspicace) et Sena (petit, mais incroyablement fort). Le groupe unira ses forces pour sauver le monde, mais leur alliance et leur mission ne pourraient être plus mal perçues par les habitants de Keves et d’Agnus, qui les persécutent comme des traîtres.

Le monde de Xenoblade Chronicles 3

Le monde d’Aionios accueille des environnements très variés. Xenoblade Chronicles 3 regorge de reliefs spectaculaires et d’une faune diversifiée. Mais tout comme les terres qu’ils habitent, les bêtes sauvages de ce monde peuvent être apprivoisées ou très dangereuses. Sans oublier les soldats hostiles de Keeves et Agnus. Des dizaines de dangers et d’affrontements dont nous ne serons à l’abri que lorsque nous visiterons les colonies des deux nations.

Les colonies sont les centres névralgiques et on peut y acheter toutes sortes d’objets et d’équipements, manger quelque chose (cuisiner ce que l’on veut avec les ingrédients obtenus), rencontrer ses habitants et découvrir des bribes de la vie de Noé et de ses amis dans les lieux de pause (déverrouiller diverses quêtes secondaires en le faisant).

Les lieux que nous visitons sont enregistrés sous forme de signets que nous pouvons ensuite sélectionner pour voyager rapidement d’un endroit à un autre. Une caractéristique impressionnante dans un royaume d’une telle dimension dans lequel il est facile de se perdre et de croiser le mauvais monstre. Des paysages à couper le souffle, des objets de valeur et des monstres redoutables nous attendent dans Xenoblade Chronicles 3. Voyager implique de glisser sur des dunes, de grimper, de suivre des pistes, de naviguer, de sauter dans le vide et même d’affronter des colonies mobiles connues sous le nom de Ferronis, des armes de guerre dévastatrices.

système de combat

La formule de Xenoblade Chronicles 3 sonnera comme des vétérans de la saga. Les combats commenceront lorsque nous sortirons l’arme en croisant un ennemi. Nous attaquerons automatiquement lorsque nous nous rapprocherons et la grâce consiste à apprendre à maîtriser les différentes compétences connues sous le nom d’arts pour remporter la victoire. Arts qui servent, par exemple, à déstabiliser l’ennemi et à le frapper dans une position où il subit plus de dégâts. Ou pour soigner l’équipe. Chacun est affecté à un bouton, pouvant en utiliser plusieurs avec une grande facilité.

Chaque personnage joue un rôle différent dans le combat. Les attaquants comme Noah infligent de lourds dégâts à l’ennemi, les Gardiens comme Lanz bloquent les fentes ennemies et attirent leur attention, et les Guérisseurs comme Mio restaurent les points de vie. Chacun doit faire son travail parfaitement pour sortir de chaque combat avec succès et nous pouvons basculer entre l’un et l’autre quand nous le voulons.

Lier les arts provoque des combos (déprotéger, renverser, lancer et battre), il y a des attaques en chaîne et chaque membre de l’équipe a une classe qui influence sa façon de se battre. Les attaquants peuvent être des épéistes ou des ogres, des gardiens de zéphyr ou de fer, et des guérisseurs d’artillerie ou tactiques. Évidemment tous améliorables, personnalisables et susceptibles d’être développés.

Mais en plus, les personnages peuvent être combinés sous la forme d’Uroboros, une sorte de transformation parfaite pour dévaster le champ de bataille. Selon les combinaisons, une création ou une autre sortira et leurs forces et faiblesses changeront. Des fusions imparables pour les grands patrons et essentielles pour donner les meilleurs coups critiques.