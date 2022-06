Comparatif des abonnements PS Plus Essential, Extra et Premium : prix, conditions et avantages

PlayStation met à jour son plan d’abonnement à partir du 23 juin. Nous accueillons le nouveau PS Plus, une rénovation complète du service populaire qui permet aux joueurs d’obtenir des avantages importants, tels que l’accès à un catalogue de plus de 300 jeux des générations précédentes de l’entreprise. Quelles sont les différences entre les modalités Essential, Extra et Premium ? Nous vous racontons en détail ci-dessous.

Tous les avantages de chaque mode du nouveau PS Plus

Les modalités PS Plus en détail PlayStation Plus Essentiel PlayStation Plus supplémentaire PlayStation Plus Premium Deux jeux téléchargeables par mois Tous les avantages du mode Essentiel Tous les avantages des modalités Essential et Extra remises exclusives Catalogue de jusqu’à 400 jeux téléchargeables pour PS4 et PS5 Catalogue de jusqu’à 340 jeux PS3 (streaming uniquement), PS2, PSX et PSP téléchargeables ou via le cloud streaming depuis PS5, PS4 et PC. Stockage en nuage pour les sauvegardes de jeu Accès aux essais de jeu pour un temps limité Accès au multijoueur en ligne 8,99 € par mois

24,99 euros par trimestre

59,99 € par an 13,99 € par mois

39,99 euros par trimestre

99,99 € par an 16,99 € par mois

49,99 euros par trimestre

119,99 € par an

Quelle forme de PS Plus recevrez-vous si vous étiez déjà abonné ?

Vous devez tenir compte de certaines considérations lorsque l’entreprise fusionne définitivement ses services. Selon l’abonnement que vous aviez avant le 23 juin, vous recevrez un mode ou un autre du nouveau PS Plus. Par exemple, si vous étiez abonné à PS Now, vous recevrez PS Plus Premium jusqu’à la fin de votre période d’abonnement actuelle à compter du jour de votre inscription. Si vous avez ajouté PS Plus à PS Now, vous recevrez également la modalité maximale jusqu’à l’expiration de la modalité la plus fréquente.

En revanche, si vous n’étiez inscrit qu’en PS Plus, vous ne recevrez que le mode Essentiel, qui en pratique est l’équivalent. Comme nous l’avons dit, PS Now appartient au passé. N’oublions pas que cette dénomination sera intégrée au reste des avantages de PS Plus.

Que propose la nouvelle étape du PS Plus par rapport au Xbox Game Pass ? La question est évidente dans cette tournure du modèle d’abonnement PlayStation. La principale différence réside dans le muscle du premier parti. Microsoft ajoute toutes ses propres productions au catalogue dès le « day one », tandis que le modèle japonais suit une autre stratégie compte tenu « du niveau d’investissement » dont ses équipes ont besoin pour réaliser « le cercle vertueux » dans lequel elles se trouvent en ce moment. Ce qui ne signifie pas qu’à un moment donné, ils ajoutent la première partie. Dès le lancement, nous aurons à portée de main Returnal et Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, entre autres.

Références : PlayStation