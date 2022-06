Luke Skywalker arrive dans la saison 3 de Fortnite en tant que skin et PNJ

Accrochez-vous bien, car les virages arrivent. Après l’arrivée du patch 21.10 de Fortnite le 21 juin 2022, un dossier a été introduit qui suggère que Luke Skywalker, de Star Wars, arrivera en tant que nouveau skin et PNJ sur l’île de cette nouvelle saison. Juste en dessous on vous dit tout ce qu’on sait sur cette nouvelle collaboration Fortnite Saison 3 :

Fortnite Saison 3 : Luke Skywalker arrivera en tant que PNJ et skin

Avec l’arrivée du patch 21.10 sur Fortnite le 21/06/2022, Dark Vador a été ajouté en tant que nouveau boss/PNJ hostile. En l’éliminant, nous pouvons obtenir son sabre laser.

Nous affrontons Dark Vador

Il s’avère que dans le même dossier où se trouvent les fichiers liés au fonctionnement de l’épée laser de Dark Vador dans Fortnite, celui de Luke Skywalker a également été ajouté avec le slogan « NPC ». En d’autres termes, cela suggère qu’à un moment donné de la saison 3 de Fortnite Chapter 3, Luke Skywalker arrivera en tant que personnage dans le jeu et également en tant que skin dans le store.

Ajout d’un sabre laser Luke Skywalker pour un PNJ avec le patch Fortnite 21.10

La seconde (qu’il arrive sous forme de skin) est une hypothèse fondée : cela n’aurait pas de sens que Luke soit venu au jeu pour être un simple PNJ.

Dark Vador et les Stormtroopers impériaux sur l’île de Fortnite

Bien que Fortnite Chapter 3 Season 3 ne soit pas sur le thème de Star Wars, l’arrivée de Dark Vador et de son escorte d’Imperial Stormtroopers est considérée comme canon avec le scénario de Fortnite. Il est mentionné dans les missions Good Vibes Part 3 qu’à la suite de l’événement final Collision, Ground Zero a apporté sur l’île Fortnite « une relique de grande puissance » de la réalité de Star Wars ; Dark Vador et les Stormtroopers la recherchent.

Comme point de départ ou « excuse » pour que Luke Skywalker arrive sur Fortnite dans quelques semaines, cela nous semble tout à fait plausible. En fait, Luke Skywalker est toujours l’une des grandes absences de Star Wars sur Fortnite : pour l’instant nous avons des skins pour Obi-Wan Kenobi, Kylo Ren, The Mandalorian, Boba Fett… en tout cas, on attendra tout des nouvelles à ce sujet.

En attendant, nous vous recommandons de jeter un œil à notre guide Fortnite. Ici, nous vous aidons à accomplir toutes les missions et à monter de niveau rapidement, entre autres.

Sources : Fortnite Battle Royale, propre élaboration