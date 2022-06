La Planète des singes 4 deviendra une nouvelle trilogie cinématographique

Nous savions que La Planète des singes 4 était déjà en cours, qu’il allait être réalisé par Wes Ball (Maze Runner) et qu’il commencerait le tournage en 2022, mais maintenant nous savons aussi que ce ne sera pas le dernier film de la saga. Selon Justin Kroll, journaliste et rédacteur en chef du magazine Deadline, 20th Century Studios et Disney ont tellement aimé le scénario du film que maintenant les deux sociétés veulent faire une trilogie de leur histoire et ont même commencé à chercher un acteur principal pour cela. .

Le film, provisoirement appelé La Planète des singes 4, prévu pour 2023 ou 2024 au plus tard, commencera à tourner à la fin de l’été et sera le premier après l’acquisition de Fox par Disney. Le numéro quatre fait allusion au fait que, aussi nouveau soit-il, le film sera apparenté aux précédents. Il sera lié à la saga qu’Andy Serkis et James Franco ont commencée dans Rise of the Planet of the Apes (2011), poursuivie plus tard dans Dawn of the Planet of the Apes (2014) et War for the Planet of the Apes (2017).

Ordre chronologique pour regarder les films La Planète des singes

Fait intéressant, cette dernière trilogie a été établie chronologiquement avant les films des années 1970, nous sommes donc curieux de voir où se situe le nouveau et comment il s’intègre dans l’ensemble. Un ordre chronologique qui, au cas où vous vous poseriez la question, est le suivant :