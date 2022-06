One Piece dévoile ses nouvelles affiches et les plus grosses récompenses

Après la critique du chapitre 1053 de One Piece, le manga d’Eiichiro Oda entame la plus longue pause de son histoire. Une pause de plus d’un mois qui nous fera théoriser et discuter de tous les cliffhangers avec lesquels il a dit au revoir. Et parmi eux, les nouvelles affiches de récompenses. Passons en revue les nouvelles affiches des Chapeaux de Paille, de l’Alliance Pirate, de la Pire Génération et des Nouveaux Empereurs :

Pirates avec la prime la plus élevée

Les pirates les plus persécutés sont les soi-disant yonkou, les empereurs de la mer, dont il reste à peine un vivant : Shanks. En tête de peloton se trouve Gold D. Roger, le roi des pirates, qui a eu la plus grosse prime jamais vue sur Grand Line.

Or D.Roger – 5 564 800 000

Edward Newgate (Barbe Blanche) – 5 046 000 000

Kaïdou – 4 611 100 000

Charlotte Linlin (Big Mom) – 4 388 000 000

Shanks aux cheveux roux – 4 048 900 000

La pire génération et les nouveaux empereurs

Viendrait ensuite la soi-disant pire génération, une vague de jeunes pirates venus dévorer le monde et vaincre les anciens empereurs. Les têtes de Luffy, Law et Kid valent 3 milliards de berry chacune pour un total de 9 milliards. Un chiffre qui n’a pas été choisi au hasard, mais parce que c’est juste ce que totalisent ceux qui viennent de vaincre (Kaidou et Big Mom, avec respectivement 4 611 millions et 4 388, pour un total de 8 999 millions).

Et derrière eux se cache Barbe Noire, le grand méchant de la série, dont la récompense a sûrement aussi grandi et se dévoilera dès qu’on quittera Wano. Buggy devra-t-il bientôt être ajouté à ces chiffres ?

Eustass Capitaine Kid – 3 000 000 000

Monkey D. Luffy – 3 000 000 000

Loi de Trafalgar – 3 000 000 000

Marshall D Enseignez 2 247 600 000

Le club du milliard de baies

Jusqu’à présent, c’était un club exclusif dont seuls les commandants des anciens empereurs de la mer faisaient partie. King, Queen et Jack (ailes de Kaidou), Marco (barbe blanche) et Katakuri (fidèle écuyer de Big Mom). Une fois les nouveaux empereurs vaincus et établis, il est à supposer que des gens comme Zoro et Sanji hériteront du poste, mais il faudra attendre la fin de ce mois et demi de pause.

Roi – 1 390 000 000

Cadre – 1 374 000 000

Reine – 1 320 000 000

Charlotte Katakuri – 1 057 000 000

Valet – 1 000 000 000

Récompenses One Piece : Chapeaux de Paille

Les récompenses de Mugiwara n’ont pas encore changé, mais cela ne fait jamais de mal de les vérifier. Il faudra attendre le chapitre 1054 (dont on connaît déjà la date de sortie) pour savoir si Zoro a de nouveau dépassé Sanji, si Dieu Ussop a prolongé sa légende et si Chopper a ajouté plus de 50 baies et dépassé Bepo. Quelle sera la première récompense de Yamato ? Et Jinbe après avoir rejoint le groupe ? Oda nous a laissé des questions et encore des questions…

Jinbé – 438 000 000

Vinsmoke Sanji – 330 000 000

Roronoa Zoro – 320 000 000

Dieu Usopp – 200 000 000

Nico Robin – 130 000 000

Franky – 94 000 000

Ruisseau – 83 000 000

Nami – 66 000 000

hachoir-100

Enfin, nous vous laissons comment regarder One Piece dans l’ordre au cas où vous voudriez monter sur le vaisseau pendant la pause, rattraper ou revoir un arc que vous avez sauté (Skypiea…).