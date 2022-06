Star Wars Obi-Wan Kenobi : Ewan McGregor explique pourquoi Yoda ne peut pas être contacté

Une décennie après Revenge of the Sith, les Jedi fuient la purge de Palpatine. Dans Star Wars : Obi-Wan Kenobi, les inquisiteurs impériaux continuent de rechercher d’éventuels survivants, dont Yoda, Ahsoka Tano et Obi-Wan Kenobi lui-même. Dans une interview accordée au Jess Cagle Show, la star Ewan McGregor a justifié les raisons pour lesquelles Maître Kenobi n’entre pas en contact avec Maître Yoda.

« Il ne lui reste plus qu’à s’occuper de Luke Skywalker. Essayant également de communiquer avec son ancien professeur, Qui-Gon, dans sa vie spirituelle », a déclaré McGregor. « Mais tu ne peux rencontrer aucun de tes [mentores]. Il ne peut pas contacter Yoda ni aucun des survivants Jedi par peur d’être capturé. »

La Force, détecteur de Jedi

Suite à l’Ordre 66, la plupart des Jedi ont été purgés, bien que quelques-uns aient réussi à échapper à la chasse. « Si un Jedi utilise la Force pendant cette période, les Inquisiteurs sont capables de le sentir » et ils suivront la piste. Selon McGregor, « c’est comme utiliser le téléphone » car ils peuvent détecter que quelqu’un a utilisé la Force.

Malgré ces mots, Yoda apparaîtra-t-il dans la finale de la saison ? L’épisode 6 vient d’être diffusé sur Disney+. Star Wars : Obi-Wan Kenobi est une série limitée, ce qui signifie qu’elle a été conçue comme un produit fermé avec une introduction, un milieu et une fin. Sur les rumeurs d’une deuxième saison, l’un des principaux scénaristes a commenté qu’il n’avait pas pensé « plus loin » pour le moment.

La prochaine série à faire ses débuts sur Disney + est Star Wars: Andor, qui commencera à être diffusée sur la plateforme le 31 août. La deuxième saison de La Remesa Mala sera diffusée fin 2022 et The Mandalorian Season 3 en février de l’année prochaine.

Source | BD