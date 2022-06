Dragon Ball : The Breakers, le grand absent des plans de Bandai Namco

Fin novembre de l’année dernière, la bande-annonce officielle de Dragon Ball : The Breakers est sortie, accompagnée d’une bêta fermée que nous avons pu tester et évaluer. Depuis lors, le multijoueur asymétrique de Bandai Namco a disparu des communications de l’entreprise, à l’exception de Dragon Ball Games Battle Hours en février dans lequel les mécanismes ont été expliqués pendant quelques minutes, mais sans nouvelle séquence ni date, en gardant que oui 2022 comme objectif. Il y a quelques heures, le compte Bandai USA a fait un tweet demandant son jeu le plus attendu. Et il n’y avait pas d’option.

L’absence de The Breakers lors des événements du Summer Game Fest a été surprenante, d’autant plus qu’il n’est pas habituel pour Goku et compagnie de manquer ces rendez-vous. Le manque de nouvelles de ce que le titre va nous offrir est tel que lorsque le 20 mai le site officiel de Dragon Ball a publié une interview avec le producteur, il a répété les mêmes clés et slogans que nous connaissions déjà et nous avons été invités à voir le bande-annonce officielle d’il y a des mois.

Le jeu propose de combattre un grand méchant qui évolue de différentes manières. Malgré le passage des mois, nous n’avons vu que Cell (disponible dans la bêta) et nous n’avons toujours pas vu de gameplay de Freezer ou Buu. Dans les réseaux sociaux de Bandai Namco, le titre a disparu depuis des mois et sur son site officiel, la dernière communication est qu’il serait présent aux Games Battle Hour.

Une image de la bande-annonce officielle.

Une proposition avec des bords; un sexe suspecté

La réalité est qu’après avoir offert aux joueurs un titre de niveau compétitif comme Dragon Ball FighterZ (bien que dans ses heures les plus basses, mais c’est une autre affaire), une expérience solo comme Kakarot et l’éternel Xenoverse 2 qui n’arrête pas de recevoir du contenu et de persister sur À l’époque, la création d’un jeu uniquement multijoueur a laissé la communauté froide pour son concept.

Dans notre gameplay, nous avons discuté avec Albert Gil, spécialiste de ce type de jeux multijoueurs asymétriques, des vertus du titre et de ses principaux problèmes, en explorant surtout comment il s’est adapté à un type de genre qui a ses particularités. Après les retours de la bêta, les nouvelles ont été rares, répétant les messages et le gameplay à quelques reprises… Et rien d’autre. Vous pouvez voir le gameplay ici :

Le sentiment est que The Breakers n’a pas fait son chemin, ni pour les valeurs de production ni pour le concept. L’idée de contrôler des personnages faibles loin de Goku et Vegeta, comme Uulong ou Bulma, pour affronter un grand méchant, semble originale, mais tant les valeurs de production que le style de jeu sont loin de ce que la base de joueurs de la licence les titres sont utilisés. Et la bêta n’a pas aidé à dissiper les doutes. Repenser en cours de réalisation ? Délai possible pour donner un nouvel élan au titre ? Tout se peut que nous ayons bientôt des nouvelles, mais la vérité est que la petite information au cours du premier semestre de cette année est aussi un type de message.