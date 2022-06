Les remakes Pro Skater 3 + 4 de Tony Hawk ont ​​été abandonnés

Tony Hawk est venu au premier plan pour confirmer que les remakes Pro Skater 3 et 4 de Tony Hawk étaient en préparation, mais ont finalement été annulés. « Au moins, c’était le plan jusqu’à la sortie de Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 », a déclaré l’athlète. « Nous allions faire 3 et 4, mais ensuite Vicarious Visions a été repris par Blizzard, ils cherchaient autre chose et c’était tout. »

« Pour dire la vérité, Activision a essayé de trouver quelqu’un pour faire le Pro Skater 3+4 de Tony Hawk, mais ils ne faisaient autant confiance à personne que Vicarious », a-t-il poursuivi. « Ils ont entendu plusieurs pitchs de différents studios et leur ont demandé quelle serait leur approche, mais ils n’ont rien entendu qui leur plaise. Qui sait ? Peut-être que ce sera résolu lorsque l’acquisition sera réglée. On ne sait jamais. que 20 ans plus tard on allait faire les remakes de 1 et 2 ».

Vicarious Visions se transforme en Blizzard Albany

La prise de contrôle à laquelle Tony Hawk fait référence est celle qui a conduit Vicarious Visions à devenir Blizzard Albany. Le développeur avait été indépendant entre 1990 et 2005, mais travaillait depuis en tant que filiale d’Activision. À ses côtés, il avait été en charge et responsable de la gestion d’IP tels que Crash Bandicoot, Guitar Hero, Skylanders et, bien sûr, Tony Hawk’s Pro Skater. Franchises et sagas devenues orphelines après son départ.

« Nous avons officiellement fusionné avec Blizzard Entertainment », a déclaré Vicarious Visions après l’absorption. « Notre équipe de développement continuera d’être basée à Albany, New York, et sera entièrement dédiée aux jeux vidéo Blizzard ». L’équipe rejoindra la famille Xbox Game Studios dans les mois à venir lorsque l’achat d’Activision Blizzard par Microsoft sera finalisé.

