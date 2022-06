Final Fantasy XVI ne sera pas un jeu en monde ouvert. Cela a été confirmé dans une interview par son producteur, Naoki Yoshida. Au lieu de cela, nous trouverons des scénarios de différentes tailles, niveaux ou zones, tous connectés à la manière de Monster Hunter ou Pokémon Legends : Arceus. « Nous avons décidé d’éviter une conception de monde ouvert qui nous limite à un seul espace, un seul grand environnement », a déclaré Yoshida. « Au lieu de cela, nous nous sommes concentrés sur plusieurs domaines distincts qui offrent un plus grand sens de l’échelle et un concept plus global. »

Yoshida dit qu’ils ont été « inspirés par de nombreux autres RPG récents qui sont en monde ouvert et triple A ». Ils veulent que Final Fantasy XVI soit à la hauteur de son temps et puisse se connecter avec n’importe quelle génération. « Nous avons découvert que de nombreux jeunes n’ont jamais joué à Final Fantasy. Certains n’ont aucun intérêt pour la série. Nous voulons créer un jeu qui passionne et résonne non seulement avec nos fans, mais aussi avec ces jeunes qui n’ont jamais essayé un Final Fantaisie. »

Ce sera la carte du monde de Final Fantasy XVI.

Final Fantasy XVI : carte et histoire

Final Fantasy XVI nous emmène dans le monde de Valisthea, dont nous avons déjà une énorme carte confirmée. Valisthea est la région des Cristaux, de rares pierres précises dont l’influence permet aux locaux de maîtriser la magie et de jouir d’une vie longue et prospère. Ou du moins c’était comme ça jusqu’à présent, quand de grandes puissances développées ont commencé à émerger qui aspiraient à monopoliser ce pouvoir et à en faire leur usage et leur jouissance exclusifs. Plus précisément, nous voyagerons à travers six nations : le Grand-Duché de Rosaria, le Saint Empire de Sanbreque, le Kingdom de Waloed, la République de Dhalmekia, le Domaine de Cristal et le Kingdom de Fer.

Ces maisons dont nous parlons entreprendront la recherche des soi-disant Dominants, les personnes qui canalisent le mieux ces cristaux et qui possèdent des capacités uniques, telles que la capacité d’invoquer différentes bêtes connues sous le nom d’eikon. Les royaumes divertiront (ou traqueront) les Dominants pour les utiliser à leur avantage, donc une guerre pour l’avenir de Valisthea prendra du temps à éclater. Et au milieu de tout cela, nous, Clive Rosefield, un mercenaire de haut rang qui doit décider quel rôle il joue là-dedans. Qu’il rassemble et protège les Dominants, ou qu’il prenne le contrôle des Cristaux et subjugue le monde lui-même.

Source | IGN