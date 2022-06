Téléchargez Flashback gratuitement sur PC après l’annonce de Flashback 2

Quel meilleur moment pour offrir Flashback gratuitement qu’après l’annonce de sa suite au Summer Game Fest 2022 ? C’est ce qu’ils ont dû penser chez GOG, où ils le donnent, ils le donnent, madame. Le jeu légendaire de 1992, icône des aventures d’action des années 90, père des indies quand tous les jeux étaient indies, est entièrement gratuit dans la boutique CD Projekt RED. Vous pouvez téléchargez-le via ce lien.

La version GOG est l’édition du 25e anniversaire, dans laquelle nous pouvons jouer avec les graphismes et les sons du Flashback original ou avec le soi-disant « mode moderne ». Dans ce dernier on retrouve des filtres post-FX, une section audiovisuelle remastérisée, la possibilité de rembobinage et des tutoriels. Il comprend également des cinématiques exclusives, vous permet de changer les vêtements du personnage principal, de choisir le niveau que vous voulez jouer, d’écouter la chanson que vous voulez de la bande originale et même de voir leurs croquis dans une galerie spéciale.

Flashback 2 en 2022 avec le créateur original

Sa suite, directement baptisée Flashback 2, arrivera en 2022 sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch et PC (via Steam). Il le fait près de 30 ans après le premier et grâce à Microids et Paul Cuiset, le créateur de l’original. « Nous avons hâte de découvrir les nouvelles aventures de Conrad B. Hard, un personnage créé il y a près de trois décennies. Nous travaillons très dur pour plaire aux fans du jeu original et à tous ceux qui ont un faible pour les jeux futuristes », ont-ils déclaré. du développeur. « Nous sommes ravis d’offrir aux fans une suite à ce chef-d’œuvre de l’histoire du jeu vidéo. »

L’héritage dont hérite Flashback submergerait n’importe qui, mais les Microids sont intrépides. « C’est une idée que nous avons eue il y a quelque temps et la preuve que nous continuons à grandir et à proposer des jeux de plus en plus reconnus pour leur talent. » Dans la revue commémorative de Netcost, nous l’appelons « l’une des grandes aventures d’action 2D de l’histoire des jeux vidéo. À la fois pour sa finition visuelle et pour son mélange de mécanismes dans un monde de science-fiction tout simplement fabuleux ». Flashback 2 peut-il vraiment être à la hauteur ? On vous laisse avec sa première bande-annonce :