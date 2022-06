Logitech G annonce le casque de jeu sans fil G535

Logitech G a présenté son nouveau casque sans fil sans câble, le soi-disant G535. C’est un produit de la gamme gaming qui a un design et des caractéristiques idéales pour que vous puissiez en profiter n’importe où. Selon le communiqué de presse, ils ne pèsent que 236 grammes, sont légers et confortables à utiliser. Bien qu’ils soient similaires aux écouteurs G733, ils sont un peu plus légers.

Ils présentent une conception de suspension avec un bandeau élastique réglable qui offre la possibilité d’un ajustement personnalisable. Dans le même temps, les coussinets d’oreille en mousse à mémoire de forme sont doux et fabriqués en matériau maillé de sport. Ils promettent également un « confort longue durée » et un design pensé pour de longues sessions d’utilisation.

33 heures d’autonomie

Jouez sans fil en utilisant la « technologie Lightspeed » dans les sessions de jeu avec 33 heures d’autonomie sur une seule charge. Au total, 12 mètres pour que l’utilisateur puisse se déplacer sans problème. Ce casque Logitech G-made est optimisé pour fonctionner sur certaines consoles PlayStation, PC et appareils mobiles. Ils offrent un son stéréo « clair et net » et sont équipés de haut-parleurs en néodyme de 40 mm.

Le casque ajoute des commandes de volume et le microphone peut être facilement mis en sourdine. D’autre part, les casques ont la certification Discord, une garantie de performances de communication claires et d’un son vocal clair. Son prix? 129,99. Les personnes intéressées à les acheter peuvent le faire via le Internet officiel.

Source | Logitech G