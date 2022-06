Dragon’s Dogma n’améliorera pas ses performances « de sitôt » sur Xbox Series X/S

Dragon’s Dogma est l’un des meilleurs jeux fantastiques jamais créés, mais jusqu’à présent, Capcom n’a révélé aucune suite. Dix ans après la sortie de l’original, la société japonaise a enfin annoncé que Dragon’s Dogma 2 serait une réalité. C’est donc un bon moment pour revisiter (ou essayer pour la première fois) le titre original. Cependant, il ne semble pas que l’option FPS Boost soit disponible sur les versions rétrocompatibles sur Xbox Series X et Xbox Series S.

Jason Ronald de Xbox a répondu à un abonné sur Twitter que le studio avait rencontré quelques problèmes pour le faire fonctionner avec des améliorations de performances : « L’équipe a fait des recherches sur Dragon’s Dogma pendant que nous travaillions sur FPS Boost. Il y avait quelques problèmes secondaires », ce qui signifie qu’ils ne pouvaient pas donner leur feu vert à cette version.

Quels jeux Capcom prépare-t-il ?

En plus de Dragon’s Dogma 2, Capcom a plusieurs projets en développement : les Japonais planchent sur Street Fighter 6, le prochain opus de la saga de combat à succès. Une autre des sorties les plus attendues est sans aucun doute Shadows of Rose, la première extension payante de Resident Evil Village. Il sera accompagné du mode Mercenaires (nous pourrons contrôler Lady Dimitrescu) et d’un moyen qui nous permettra de revivre le jeu principal à la première personne. Est-ce que quelqu’un se souvient de Resident Evil Re:Verse ? Le titre multijoueur a enfin une date de sortie : le 28 octobre.

L’un des secrets de polichinelle est que Resident Evil 4 allait recevoir un remake. Il a été officiellement annoncé dans le State of Play, prévu le 24 mars sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S et PC.

Lisez ici les premiers détails de Dragon’s Dogma 2, en développement pour PC et pour la 9e génération de consoles.

