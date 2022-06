Les cinq danses et emotes les plus toxiques de Fortnite

Une grande partie du succès de Fortnite Battle Royale réside dans les nombreuses danses, gestes et emotes qui peuvent être exécutés par des personnages contrôlés par les joueurs. Et au sein de ces objets skins Fortnite, il existe un sous-groupe très particulier dont l’intention est de troller les ennemis et d’être toxique. Dans cette liste, nous vous disons quelles sont, à notre avis, les danses les plus toxiques de Fortnite. Nous commençons:

5 : Trombone triste/Trombone triste

Lors de sa première apparition : Il est automatiquement ajouté à notre compte après sa création.

Comment l’obtenir : Tous les joueurs l’obtiennent automatiquement sur leur compte. C’est la danse par défaut.

Pourquoi c’est toxique : Danser un joueur que nous venons de tuer est particulièrement toxique parce que nous leur disons que ça ne vaut même pas la peine de danser avec une danse pour laquelle vous devez payer. La danse a également des variantes aléatoires lors de son exécution, ce qui lui donne plus de vie.

3 : Applaudissements lents/Applaudissements lents

Quand il est apparu pour la première fois : Fortnite Chapter 1 – Season 3 Battle Pass niveau 31. Fortnite Chapter 1 Season 3 a commencé le 22 février 2018.

Comment l’obtenir: Étant une récompense du Battle Pass d’une saison déjà terminée, il est impossible de l’obtenir à moins que nous ne l’ayons obtenu à ce moment-là.

Pourquoi c’est toxique : Le légendaire « Take the L » de Fortnite est l’une des danses les plus toxiques du jeu. Le « L » est pour « Loser » en anglais, « loser ». En d’autres termes : nous appelons le joueur avec qui nous faisons cette danse « perdant ». Le reste s’explique. Ce « Accept Defeat » a une variante de Noël appelée « Accept Christmas »; c’était une récompense de l’événement 2018 14 Days of Fortnite.

Date de sa première parution : 4 juin 2018.

Comment l’obtenir : C’est une danse du store qui vaut 500 paVos.

Pourquoi c’est toxique : Nous avons atteint le top 1. Le « Blow Me Up » alias « Donkey Laugh » est l’emote la plus toxique et la plus blessante du jeu. Le faire nous procurera une grande satisfaction, et le faire nous donnera envie de casser notre console, mobile ou ordinateur avec un marteau. Notre personnage rira d’une manière super exagérée, et ça sonnera comme un âne. Il n’y a rien de plus toxique dans Fortnite.

