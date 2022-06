Commander Legends : Battle for Baldur’s Gate est maintenant disponible

Cette nouvelle collection est un croisement des deux produits les plus populaires de Wizards, Magic: The Gathering et Dungeons & Dragons. Le jeu de rôle bien connu devient des cartes à collectionner afin que les fans des deux franchises puissent profiter du meilleur de chaque monde.

De plus, dans l’un des formats les plus appréciés de la communauté, le commandant, à la fois dans sa présentation avec un brouillon avec des particularités, dont nous parlerons ci-dessous, ainsi qu’avec des decks de commandant préconstruits et les enveloppes déjà traditionnelles.

Le brouillon de Legends of Commander: Battle for Baldur’s Gate diffère des brouillons normaux en ce qu’au lieu d’un, nous choisissons deux cartes, les decks sont de 60 cartes ou plus, il n’y a aucune restriction sur le nombre d’exemplaires que nous pouvons avoir une carte dans le deck et se joue en groupes de 3 à 5 joueurs, comme dans le reste des jeux de commandant.

Cette collection apporte de nouvelles mécaniques et en ramène certaines que nous avions vues auparavant :

Arrière-plans :

Les arrière-plans sont un type d’enchantement, qui donne un bonus au commandant pendant la partie. Tout comme les antécédents de D&D sont le passé du personnage, voici ce qui a amené le commandant là où il est aujourd’hui.

Les arrière-plans légendaires pourront être utilisés avec la capacité de choix d’arrière-plan, qui vous permet de commencer avec l’arrière-plan choisi dans la zone de commande et d’agir en tant que second commandant, tout en vous donnant la possibilité d’étendre les couleurs de votre deck si cet enchantement légendaire a des couleurs différentes de celles du commandant.

Initiative:

L’initiative est une désignation qui apporte divers avantages au joueur qui la détient, lorsqu’un des joueurs prend l’initiative il entre dans la Cité Souterraine et le fera à nouveau au début de son entretien à chaque tour et d’autre part, plusieurs cartes de la collection s’améliore si vous avez l’initiative.

Une fois qu’un joueur a l’initiative, il n’y aura qu’une seule désignation d’initiative pour le reste de la partie, c’est-à-dire que si un autre joueur prend l’initiative, le joueur précédent la perd.

Cela peut être réalisé grâce à une carte qui a l’initiative, la retirant à l’adversaire infligeant des dommages de combat au joueur ou si le joueur qui l’a quitte le jeu, dans ce cas, le joueur qui prend son tour à ce moment-là prendra le initiative.

Myriade:

Myriad permet à une créature attaquante avec myriad de créer une copie d’elle-même pour chaque adversaire non défenseur, et d’attaquer les planeswalkers ou les joueurs ennemis à tour de rôle.

Aventure:

Sur chaque carte de quête, vous pouvez choisir de jouer soit le sort sans fin, soit le sort de quête, qui est indiqué par son propre nom, son type et son coût en mana.

Et comment pourrait-il en être autrement, dans cette édition, les donjons reviennent, qu’au fur et à mesure que nous approfondissons, nous activons certains avantages ou d’autres, et les dragons, dans cette édition, nous trouverons une multitude de dragons puissants et de références aux héros (et méchants) de la porte de Baldur.