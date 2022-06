Les Boys chauffent l’Héroïsme : « Pendant le tournage ils ont confondu gel hydroalcoolique avec lubrifiant »

The Boys balaie la diffusion de sa quatrième saison et dont le sixième chapitre (ce vendredi prochain) s’annonce comme l’un des plus fous de l’histoire des séries télévisées. À tel point que Herogasm adaptera les orgies improbables et hilarantes des bandes dessinées The Boys, apportant à l’écran une orgie sans précédent dans l’histoire de la télévision. Maintenant, l’acteur Jensen Ackles, qui joue Soldier Boy, a expliqué une anecdote surprenante qui s’est produite lors du tournage d’un épisode aussi chaud et passionné.

The Boys et la plus grande orgie télévisée de l’histoire

Dans les bandes dessinées, c’est une orgie massive parrainée par Vought où les Supers peuvent libérer leurs passions et leurs perversions pour réaliser leurs fantasmes sexuels les plus inattendus. Et la série promet de représenter cette scène en action réelle en conservant le ton de la série : à la bête. À tel point qu’Ackles lui-même a récemment déclaré au portail SensaCine que même pendant le tournage, les choses devenaient incontrôlables :

« L’équipe de la garde-robe, en raison de la nature de ce qui se passait là-bas, avait mis de grandes bouteilles de lubrifiant sur tout le plateau. Mais comme il y avait COVID, il y avait aussi des bouteilles de gel pour les mains éparpillées sur le plateau. Et vous saviez que quelqu’un avait tort, quelque chose qui se produisait toutes les 10 minutes, quand quelqu’un criait. Pensant que c’était du gel pour les mains, ils se sont remplis les mains de lubrifiant », explique l’acteur.

De son côté, Erin Moriarty, qui incarne Starlight dans la série, expliquait récemment à SlahFilm qu’Herogasm est l’un des épisodes les plus fous de toute la série, ce qui n’est pas peu dire : « C’était cinq jours d’affilée, plus de douze heures un jour, entouré de nudité. Et c’était très sauvage. Je n’ai jamais été dans une pièce avec autant de godes, de jouets sexuels, autant de nudité et autant de sexe simultané se déroulant de tant de façons. Je pense que ma partie préférée a été de voir le réalisateur de cet épisode, Nelson Cragg, qui est merveilleux, dirigeant les gens en arrière-plan qui font semblant d’avoir des relations sexuelles. Et du coup il est devenu réalisateur porno », conclut l’actrice.

L’épisode Herogasm peut être vu dans le prochain épisode de The Boys diffusé ce vendredi 24 juin 2022 sur Prime Video.

Source | SensaCinéma | SlashFilm