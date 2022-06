5 jeux optimistes pour remonter le moral aujourd’hui 20 juin pour le Yellow Day : le plus beau jour de l’année

On dit que le troisième jour de janvier est le jour le plus triste de l’année. Le soi-disant Blue Monday n’a ni tête ni queue, mais comme il y a déjà un jour pour tout, la célébration opposée ne pouvait pas manquer, le Yellow Day. Profitant du fait que le jour présumé le plus heureux de l’année est arrivé (même s’il s’agit d’un lundi ouvrable), nous avons sélectionné cinq jeux vidéo qui peuvent sans aucun doute contribuer à vous remonter le moral et à vous faire sourire. Ils sont les suivants:

Animal Crossing : Nouveaux Horizons

Une courte randonnée

Les héros et les méchants de Nintendo se rassemblent sur le terrain pour les matchs de football les plus fous. Mario Strikers : Battle League Football est désormais disponible sur Nintendo Switch et poursuit la tradition de la saga, c’est-à-dire le football d’arcade sans autre règle que de mettre le ballon dans le but. Entrez dans le rival sans craindre le carton jaune ou rouge (il n’y en a pas), lancez des super coups spectaculaires, utilisez toutes sortes d’objets pour obtenir des avantages ou utilisez une coque rouge pour mettre vos adversaires hors-jeu. Wario, Mario, Bowser, Waluigi, Peach, Toad et le reste des prétendants sont prêts à se lancer dans les matchs les plus amusants, surtout si vous les jouez ensemble.

L’intrigue des trilogies de films Star Wars peut raconter une histoire du bien contre le mal, mais elle a toujours eu un message optimiste et des scripts pleins d’humour. Si vous mettez tout cela dans le mélangeur LEGO, le résultat est quelque chose d’encore plus décontracté. LEGO Star Wars : La saga Skywalker est une promenade à travers toutes les trilogies (originales, préquelles et suites), mais toujours d’un point de vue plus amusant. Tous les protagonistes deviennent des personnages LEGO, donc même les plus menaçants comme Dark Vador ont un look caricatural. Le titre peut être apprécié sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S, PC et Nintendo Switch.

Ce jeu vidéo indépendant développé par Adam Robinson-Yu pose un concept très simple : escalader une montagne. Nous conduisons un petit oiseau dans un environnement naturel plein d’arbres et de végétation. Grimpez, marchez, volez… le tout dans le cadre bucolique du parc provincial montagneux de Picohalcón. Bien que nous puissions explorer les sentiers balisés, nous aurons également l’occasion d’explorer des coins cachés, ainsi que de rencontrer et de discuter avec d’autres randonneurs. Il n’y a pas d’urgence, chacun peut aller à son rythme, se divertir en pêchant ou en faisant n’importe quelle activité secondaire.