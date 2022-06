Nouveaux chapitres de manga et premières d’anime (20 au 26 juin) : Dragon Ball Super, Boruto, Spy x Family…

Les anime qui entrent par ceux qui sortent. C’est vrai que le vide de One Piece va être difficile à combler durant ce mois où Eiichiro Oda va s’absenter, et c’est aussi vrai qu’Anya, la famille Forger et Spy x Family partent en vacances d’été, mais il y a un bon nombre de shonen de renom qui ont décidé de s’avancer pour compenser et sont revenus de leur pause respective. Alors, passons aux actualités à voir (ou à lire) entre aujourd’hui, lundi 20 juin 2022, et dimanche prochain, le 26 juin. Comme toujours, seules les actualités légalement disponibles sur Crunchyroll et Manga Plus :

Boruto : Naruto Next Generations chapitre 71

Chapitre 71 du manga Boruto : Naruto Next Generations

Manche disponible dans Manga Plus

Le chapitre sera publié le lundi 20 juin à 17h00 (heure locale française)

dragon ball super chapitre 85

Chapitre 85 du manga Dragon Ball Super

Manche disponible dans Manga Plus

Le chapitre sera publié le lundi 20 juin à 17h00 (heure locale française)

Boku no Hero / My Hero Academia chapitre 357

Chapitre 357 du manga My Hero Academia

Manche disponible dans Manga Plus

Le chapitre sera publié le dimanche 26 juin à 17h00 (heure locale française)

Jujutsu Kaisen chapitre 189

Chapitre 189 du manga Jujutsu Kaisen

Manche disponible dans Manga Plus

Le chapitre sera publié le dimanche 26 juin à 17h00 (heure locale française)

Kaiju n°8 / Monstre n°8 chapitre 65

Monstre manga chapitre 65

Manche disponible dans Manga Plus

Le chapitre sera publié le dimanche 26 juin à 17h00 (heure locale française)

Spy x Family chapitre 64

Spy x Famille manga chapitre 64

Manche disponible dans Manga Plus

Le chapitre sera publié le dimanche 26 juin à 17h00 (heure locale française)

Boruto : Naruto Next Generations épisode 254

Boruto animé épisode 254

Animé disponible sur Crunchyroll

À 11h00 le dimanche 25 juin 2022 (heure locale française)

Dragon Quest: The Adventure of Dai épisode 83

Dragon Quest animé épisode 83

Animé disponible sur Crunchyroll

À 04h00 le samedi 18 juin 2022 (heure locale française)

Kingdom #4 épisode 12

Kingdom anime saison 4 épisode 12

Animé disponible sur Crunchyroll

À 20h30 le samedi 25 juin 2022 (heure locale française)

One Piece épisode 1023

Épisode 1023 de l’anime One Piece

Animé disponible sur Crunchyroll

Le chapitre sera publié le dimanche 26 juin à 10h00 (heure locale française)

Spy x Family épisode 12