Akira Toriyama partage son avis enthousiaste après avoir vu Dragon Ball Super : Super Hero

Dragon Ball Super: Super Hero, le nouveau film Dragon Ball qui est déjà sorti dans les salles au Japon, remportant un grand succès au box-office, est l’un des longs métrages d’animation les plus attendus de cette année. A tel point qu’il fait sensation parmi les fans japonais qui l’ont déjà vu, dont le créateur du manga original Dragon Ball, Akira Toriyama, qui a tenu à partager ses impressions après avoir vu le film. Et son avis ne pouvait être plus optimiste.

Impressions d’Akira Toriyama

Ainsi, le créateur de Dragon Ball a voulu donner son avis après avoir vu Dragon Ball Super : Super Hero ; C’est ainsi que des médias tels que Comicbook le collectent (via Todd Blankenship sur Twitter), faisant écho aux propos du mangaka bien connu, dans lesquels il assure que l’animation est surprenante et qu’il a même été ému :

« J’ai enfin pu voir le film en entier. Bref, c’est un film d’animation impressionnant. En tant qu’auteur original, vous n’êtes peut-être pas très convaincu que je dis cela, mais je peux vous assurer que je me suis laissé emporter en le regardant. Je suis peut-être plus âgé, mais j’étais très ému », a assuré Toriyama dans son communiqué accompagné de sa représentation désormais classique sous la forme d’un robot, assurant même que « quelque chose comme ça ne m’était jamais arrivé » sur le plan émotionnel en appréciant son propre travail.

« De plus, l’ennemi à battre est le ruban rouge, qui n’a pas fait grand bruit lors de la sortie du manga. Et pour couronner le tout, ni Goku ni Vegeta ne seront les protagonistes ! », poursuit le mangaka en se plongeant dans l’intrigue. « L’équipe a transformé cette histoire en un film époustouflant, jamais vu auparavant, grâce à son style unique et ses visuels innovants ! Les combats m’ont donné la chair de poule dans la seconde moitié du film, comme le combat sous la pluie. Il y a une telle habileté et intensité dans la composition que l’adrénaline m’a enivré », conclut Toriyama, soulignant à nouveau le travail effectué au niveau de l’animation.

