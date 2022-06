Spy × Family : Episode 12 Saison 1 : Date de sortie, heure et où le regarder en ligne

Nous ne savons pas comment nous allons survivre à un été sans coupe du monde de football, sans One Piece et sans Spy x Family, mais il semble que nous allons le découvrir à la dure. La série tendance sur Crunchyroll part en vacances pendant quatre mois, écourtant sa première saison après l’épisode de cette semaine. Il va falloir en profiter, en profiter et dire au revoir à la série en grand. Pour cette raison, et après la révélation émotionnelle sur Anya il y a quelques jours, nous allons revoir quand et où regarder l’épisode 12 de Spy x Family maintenant.

Où regarder Spy x Family gratuitement ?

La famille d’espions à la mode, la famille Forger, partage ses aventures tous les samedis sur Crunchyroll, au rythme de sa diffusion au Japon. Ses premiers chapitres sont disponibles totalement gratuitement, bien que pour le reste, nous devrons nous abonner à Crunchyroll premium ou premium+, avec quelques avantages supplémentaires. Il est au prix de 4,99 € et 8,99 € respectivement, bien qu’un essai gratuit premium de 14 jours soit également disponible pour les nouveaux utilisateurs si vous souhaitez en profiter.

L’épisode 12 s’appelle Penguin Park et arrivera le 25 juin à 17h30 (heure locale française). Dans l’aperçu, nous pouvons faire une pause dans les intrigues principales pour visiter l’aquarium avec nos espions, assassins et télépathes préférés.

Crunchyroll est une plateforme de streaming comme Netflix, mais spécialisée dans l’anime qui permet de regarder gratuitement une partie de son catalogue, bien qu’avec des publicités et de faible qualité (résolution maximale de 480p). C’est justement comme ça que vous pourrez profiter des premiers épisodes de Spy x Family, mais si on veut voir tous les épisodes de la série sans publicité et en haute définition (HD), il va falloir s’abonner à Crunchyroll premium (ou premium+) .