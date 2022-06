Star Wars : Obi Wan Kenobi | Son scénariste parle d’une possible saison 2

Rien n’est connu avec certitude sur la possibilité que Star Wars: Obi-Wan Kenobi revienne pour une deuxième saison, malgré certaines fuites suggérant que Disney + a mis en lumière plus d’histoires mettant en vedette le maître Jedi. Joby Harold, scénariste de la série, a répondu à Deadline sur cette question précise et n’a pas complètement fermé les portes, bien qu’il n’ait rien confirmé officiellement.

« On me pose constamment des questions à ce sujet », a déclaré Harold. Je l’ai décrit comme une histoire fermée pendant si longtemps que mon esprit est tellement concentré sur [el formato] série limitée que je n’ai pas pensé au-delà. Pourtant, « c’est un super personnage, ce sont tous des personnages incroyables. »

L’écrivain ne précise pas s’il y aura une deuxième saison, même s’il est également vrai qu’il ne peut pas le faire dans une interview sans l’approbation de Lucasfilm. Une autre question qui a été soulevée est de savoir si vous développez une autre série Star Wars. « Je ne peux pas répondre à ces questions, mais j’adore Star Wars et mon expérience de travail sur la saga n’a rien changé à cela. Cela n’a fait que le rendre plus important dans ma vie, et je me sens chanceux d’en faire partie. »

