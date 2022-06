Overwatch 2 : Blizzard continue de travailler sur une « campagne triple-A linéaire »

Blizzard Entertainment a travaillé dans un silence relatif tout au long de ces mois, mais après le Xbox & Bethesda Showcase, le studio nord-américain a enfin mis cartes sur table : Overwatch 2 fonctionnera en free-to-play (gratuit mais avec des microtransactions) et il sortira en octobre. Dans une interview avec Gamespot, le réalisateur Aaron Keller a confirmé que la campagne est toujours dans les plans du développeur.

« Le PvE pour Overwatch est toujours ce que nous avons toujours projeté pour le jeu. Il y a une campagne triple A avec une histoire linéaire », ainsi qu’un « mode hautement rejouable » qui introduit la progression des héros. Et comment tout ce contenu sera-t-il publié ? Keller précise: « Au lieu de les retenir tous jusqu’à ce qu’ils soient terminés en même temps, nous aimerions qu’ils sortent dans le cadre » d’un plan saisonnier.

Le mode PvE offrira aux joueurs différents talents pour les héros, mais cela ne sera pas disponible au lancement car l’équipe travaille toujours sur l’équilibrage. « Certains des talents que nous avons conçus pour la partie PvE du titre sont plutôt cool et amusants à utiliser », anticipe Keller. « Tracer peut pratiquement arrêter le temps avec l’un de ses talents, c’est assez incroyable. Des objets comme ceux-ci ne fonctionnent pas dans nos jeux PvP. »

Overwatch 2 bêta fermée le 28 juin

À partir du 16 juin, il est possible de s’inscrire à la bêta d’Overwatch 2, qui débutera le 28 juin à 20h00 (heure de la France). Dans cette news nous vous expliquons comment entrer dans cette phase de test sur consoles et PC. La seule plate-forme qui n’a pas de version bêta est Nintendo Switch.

Overwatch 2 sera disponible à partir du 4 octobre sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S, PC et Nintendo Switch. Diablo IV, un autre des plus attendus de Blizzard, n’arrivera pas sur le marché avant 2023.

Source | lieu de jeu