Sonic Frontiers : "Les fans ne comprennent pas à quoi ressemble le nouveau gameplay"

Sonic Frontiers a été officiellement présenté à travers une vidéo de gameplay qui a suscité une grosse attente. Beaucoup de fans n’ont pas été convaincus et une partie de la communauté a lancé la campagne #DelaySonicFrontiers sur les réseaux sociaux. Cependant, SEGA n’envisage pas de nouveau report et a assuré que les followers ne comprennent pas vraiment comment fonctionne le jeu vidéo. Dans une interview accordée à VGC, Takashi Iizuka, responsable de la marque, s’est penché sur ce sujet.

« Ce n’est pas si surprenant », a-t-il déclaré en référence au fait que les fans ne comprennent pas exactement le produit que Sonic Team développe. « Nous nous rendons compte que les gens réagissent aux vidéos qu’ils ont vues. Parce qu’ils ne comprennent pas de quel type de gameplay il s’agit, ils le comparent à d’autres jeux qu’ils connaissent déjà. »

Selon le créatif, l’équipe travaille sur un nouveau type de format pour Sonic, qu’ils ont appelé Open Zone (Open Zone). « Ce système remanié est quelque chose qui n’existe dans aucun titre, alors j’espère que d’ici le lancement, nous serons en mesure d’expliquer en quoi consiste le gameplay Open Zone. »

Des tests et encore des tests

Le titre pourra être testé à la Gamescom et au Tokyo Game Show, ils auront alors l’opportunité de « comprendre ce qu’est le jeu ». Dans une interview accordée à Eurogamer , Iizuka a reconnu avoir eu du mal à peaufiner le concept de Sonic Frontiers, au point qu’ils ont jeté tout le travail effectué à la poubelle et l’ont relancé. L’objectif était que la nouvelle formule fonctionne comme il se doit :

« Nous l’avons testé lors des tests et nous sommes arrivés à la conclusion que cela ne fonctionnait pas, quelque chose n’allait pas bien. Nous avons été obligés de tout jeter , de tout jeter et de recommencer pour continuer à essayer et essayer ».