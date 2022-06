Michael A. Stackpole (Star Wars) travaille cette année sur un roman Dark Souls ; premiers détails

Dark Souls : Masque of Vindication est le nouveau roman basé sur le jeu populaire de From Software. Son lancement est prévu pour le 25 octobre prochain et le scénariste en charge n’est ni plus ni moins que Michael A. Stackpole, auteur de différents romans Star Wars sortis durant la dernière ligne droite des années 90 : X-Wing : Rogue Squadron, X-Wing : The Bacta War, The New Jedi Order : Dark Tide 1 et 2, et X-Wing : The Kryptos Trap, entre autres. Vol’jin: Shadows of the Horde, un roman de World of Warcraft, fait également partie de sa carrière.

Le point de départ de l’histoire se déroule dans une crypte, dans laquelle un inconnu se réveille soudainement. Le synopsis officiel se lit comme suit : « Il a oublié son passé et ne se souvient même pas de son propre nom, mais les restes d’un voleur de tombes pourraient contenir un indice sur son réveil. Lorsque le cadavre revient d’entre les morts avec l’intention de l’attaquer, ses instincts de sorcier s’épanouissent et il le tue avec un sort magique. » Les seules langues confirmées à ce jour sont le japonais et l’anglais.

Elden Ring a également des livres en route, bien que l’approche soit très différente

Les Lore Books of the Elden Ring sont divisés en deux volumes qui servent de guide pour le jeu. Les deux offrent une énorme quantité d’informations : le premier offre « un enregistrement complet du monde du jeu, des donjons et de la zone souterraine », tandis que dans le second vous pouvez trouver une compilation de tous les ennemis, armes, objets et stratégies. Dans cet article, vous avez toutes les informations.

Elden Ring est disponible sur PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S et Xbox One. Dans ce lien, vous avez notre guide complet avec toute l’histoire étape par étape, les boss finaux et cachés, les armes, les talismans légendaires, les secrets et bien plus encore .

Source | Michael A. Stackpole; via Siliconera