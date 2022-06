Final Fantasy VII : tous les jeux en route (remakes, remasters, suites…)

Square Enix a décidé de célébrer cette semaine le 25e anniversaire de Final Fantasy VII par la porte d’entrée. La société japonaise a organisé un streaming dans lequel il n’y avait pas de grands espoirs, mais qui a servi à plaire à tout le monde. Puristes, nouveaux venus… c’est pareil. En seulement quatorze minutes (quatorze !), le développeur a présenté toutes sortes d’actualités sur les cinq projets en cours autour de Final Fantasy VII. Remakes, remasterisations, séquelles, compilations, jeux nouvelle génération, pour mobiles… Personne n’a manqué le rendez-vous et en raison du grand nombre de noms et de différences narratives, le moment est venu de tous les passer en revue. Voyons ce que chacun couvre, quand il sort et quelles sont ses propositions.

Final Fantasy VII Remake Intergrade

Le premier projet vous semblera familier à tous. C’est le remake de Final Fantasy VII qui est sorti sur PS4 en 2020. Il est de retour dans l’actualité car l’exclusivité de Sony touche à sa fin. Le jeu vient de sortir sur Steam avec un 29% de réduction. Il est livré avec le lifting graphique de la PS5, dans lequel les problèmes de texture ont été corrigés, et c’est la version Intergrade, qui comprend l’extension mettant en vedette Yuffie (environ des heures).

Crisis Core -Final Fantasy VII- Réunion

Le troisième en lice est la remasterisation de Crisis Core : Final Fantasy VII, le spin-off avec Zack en 2007 pour PSP. L’un des produits dérivés les plus appréciés des fans et le plus difficile à jouer aujourd’hui en raison de la difficulté à obtenir une copie originale. Ce remaster ressemble par moment à un remake et sans rentrer dans les spoilers, il faut dire que l’histoire du compagnon d’armes de Cloud et petit ami d’Aeris semble incontournable dans les nouveaux remakes. Il sortira fin 2022 sur toutes les plateformes possibles : PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch et PC (via Steam).

Final Fantasy VII : Le premier soldat

Et nous terminons avec un autre mobile, The First Soldier, une bataille royale gratuite qui a été lancée à la fin de l’année et se déroule 30 ans avant Final Fantasy VII, à l’époque où l’organisation Soldier a été fondée, qui a été plus tard Zack et Cloud se joindraient. Si vous êtes curieux, c’est le bon moment pour l’essayer car Square Enix vient de lancer la troisième saison du jeu. Il apporte avec lui une nouvelle carte (la plateforme de Midgar), des lance-roquettes, une matière inédite (Eau) et un autre style pour les ingénieurs. Une curieuse proposition pour tuer le temps et se déconnecter du charabia de Nomura.