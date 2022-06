La carrière a été initialement conçue comme une exclusivité Google Stadia

Supermassive Games est toujours en forme après la sortie de The Quarry, sa nouvelle aventure narrative après The Dark Pictures Anthology et Until Dawn, mais ce nouveau titre n’aurait peut-être pas eu le meilleur accueil si le dernier rapport lu dans Axios. Selon cet article, le jeu publié par 2K Games a commencé son développement avec Google Stadia comme plate-forme exclusive.

De cette manière, 2K Games et Google seraient parvenus à un accord pour faire de The Quarry l’une des bannières de la plateforme du géant de l’internet, dans une tentative de redynamiser celle-ci. Cependant, de la part de l’entreprise, ils jetteraient certainement l’éponge, ce qui a été approuvé avec la fermeture du département des premières parties après la mauvaise réception critique et commerciale de Stadia.

De plus, The Quarry n’aurait pas été le seul, puisque High on Life, un jeu de tir à la première personne de Justin Roiland -créateur de Rick et Morty- aurait également un accord pour apparaître uniquement sur la plateforme de streaming de Google. Qu’il ait été permanent ou temporaire, notamment le jeu Supermassive Games, cela aurait été un petit coup de pouce pour Stadia, aujourd’hui relégué à plus d’une deuxième place dans l’industrie.

Supermassive Games réussit à nouveau avec ce qu’il fait de mieux

Il y a quelques semaines, nous avons publié l’analyse de The Quarry, le définissant comme « un titre stimulant et très rejouable, dans lequel les bonnes décisions qui amèneront le groupe de neuf jeunes à revoir la lumière du soleil ne sont pas du tout claires ». Et c’est que le studio britannique s’est spécialisé ces dernières années dans ce type de travail, où l’histoire et les conséquences des décisions du joueur sont au-dessus du gameplay le plus pur, une formule qui les a fait sauter à la une avec Until Dawn, l’étonnant Jeu exclusif PS4 sorti il ​​y a 7 ans.

Source: Axios