Ezra Miller quittera l’univers DC après The Flash en 2023

Le film mettant en vedette The Flash ne sortira pas avant l’année prochaine, mais les problèmes de comportement d’Ezra Miller ne sont pas passés inaperçus auprès de Warner Bros. L’acteur, qui a également été le protagoniste de plusieurs incidents ces derniers mois, sera écarté de l’Univers DC au cinéma dans une décision retentissante de la société de production.

La dernière altercation a été la drop d’eau qui a fait déborder le vase, puisque c’est aussi la plus grave, et c’est que jusqu’à présent, toutes les autres se sont « limitées » à des bagarres dans des bars de diverses parties du monde, Miller étant en un état d’ébriété évident Comme on peut le lire dans Le paysLa semaine dernière, l’acteur a été accusé par une femme d’avoir menacé et « agi de manière inappropriée » avec son fils de 12 ans, Miller accusant à son tour la mère de sorcellerie.

Et sérieux, ce n’est pas la seule accusation de ce type ces dernières semaines, puisqu’il a également été accusé d’avoir manipulé l’intégrité physique et mentale d’une Californienne. Selon ses parents, elle serait en tournée sur la côte ouest américaine avec d’autres filles et Miller lui-même avec un comportement similaire à une secte.

Le succès de The Flash, compromis

Malgré tous ces problèmes, Warner Bros a proposé de trouver une aide psychologique pour Miller, mais en attendant, le PDG de la société, David Zaslav, cherche des alternatives pour The Flash. Parmi eux, la possibilité d’éliminer tout type de promotion, ou du moins sans Miller, ou même de sauter sa projection dans les salles et de la lancer directement sur les plateformes de streaming, en particulier sur HBO Max. L’un ou l’autre des deux serait surprenant, puisque le film a tous les ingrédients pour être une nouvelle avancée dans l’univers DC : le retour de Michael Keaton, un budget de 200 millions de dollars, et Andy Muschietti derrière les caméras, qui a déjà réalisé le smash hit It for Warner lui-même.

Source: date limite