Stranger Things 4 nous a-t-il tout dit ? La communauté théorise sur le rôle d’un personnage clé

La saison 4 de Stranger Things a été créée le 27 mai, date à laquelle le premier volume est arrivé sur Netflix. Le deuxième et dernier, qui abrite les deux derniers chapitres, est visible à partir du 1er juillet prochain. La série a recueilli d’innombrables critiques positives, et comment pourrait-il en être autrement, ses fans commentent et spéculent sur le monde, les personnages, les méchants et d’autres éléments que nous avons vécus pendant toutes ces années à Hawkins.

REMARQUE : Vous trouverez ci-dessous quelques spoilers d’intrigue pour différents personnages de la série. Surtout à partir de la saison 4.

Théorie : qui est vraiment Eddie ? Quelque chose de son passé nous a-t-il été caché ?

Eddie Munson, joué par Joe Quinn (Game of Thrones) est un nouveau personnage qui fait partie du casting de la quatrième saison. Son rôle dans la série l’a amené à gagner beaucoup de popularité et à devenir l’un des favoris de la communauté. Mais, au-delà de ça, les internautes réfléchissent depuis quelques jours à une théorie des plus intéressantes : quelle est sa véritable identité ?

De nombreux téléspectateurs en sont venus à la conclusion qu’il est, ni plus ni moins, que Dix ou le numéro 010. Ou ce qui revient au même, l’un des enfants qui ont été expérimentés à la fin des années 70 dans le laboratoire Hawkins et, par conséquent , le compagnon d’Onze, l’un des principaux protagonistes de la série. Ci-dessous, nous décrivons les raisons pour lesquelles les fans ont formé leur théorie.

Lors de l’incident de 1979 dans le laboratoire, un événement que nous voyons à travers divers flashbacks de la saison 4, il n’y a aucune trace de 010 mourant ou envoyé dans le monde à l’envers aux mains d’Onze. A cette époque, 010 était avec le Dr Brenner, qui a réussi à survivre. Contrairement aux autres enfants, ses yeux n’étaient pas touchés.

Dans la scène où Eddie est assis dans les bois avec Chrissy, où elle est très nerveuse et tourmentée par les cauchemars qu’elle fait et décide de lui acheter diverses drogues, Eddie discute un moment avec elle et lui explique que dans le passé, quand il n’était qu’un enfant, il avait le crâne rasé, comme tous les enfants du labo.

À certaines occasions, nous avons vu plusieurs personnages montrer leur poignet, où ils portent le tatouage avec leur numérotation. Cependant, la seule fois où cette zone du corps d’Eddie est focalisée, le tir pointe clairement vers elle, mais une horloge ne couvre que la zone où les autres ont leur numéro d’identification tatoué.

On ne sait pas si Eddie est 010, mais en tout cas, on a vraiment hâte de voir comment la série se terminera. Ce sera le 1er juillet prochain que nous pourrons profiter du tome 2 de la saison 4 de Stranger Things. Pour l’avenir, nous savons que la saison 5 est sur les cartes et ce sera notre dernière.

Source | Reddit; via ScreenRant