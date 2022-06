Xbox Series X Elite: Découvrez le concept que Microsoft prépare peut-être

La nouvelle console phare de Microsoft, la Xbox Series X Elite, est présentée dans de nouveaux rendus, et elle a l’air tellement bien, la nouvelle console sera disponible en 2023.

La Xbox Series X est la console phare actuelle de Microsoft, et l’une des consoles les plus puissantes jamais fabriquées. Comme les générations précédentes, la Xbox Series X est appelée à recevoir un nouveau modèle plus élégant, peut-être même avec des spécifications améliorées, et un créateur de contenu a partagé ce à quoi il pense qu’elle pourrait ressembler.

Lorsque Microsoft a révélé la Xbox Series X en 2019, son design a attiré l’attention, et certains pourraient dire pour les mauvaises raisons. Il n’y a rien d’extérieurement étrange ou offensant dans le design, mais sa taille, sa forme et sa couleur ont immédiatement vu des comparaisons entre la Xbox Series X et les réfrigérateurs. Micosoft a toutefois vu là une excellente opportunité de marketing, en sortant un mini-frigo officiel Xbox Series X qui a rapidement été vendu pratiquement partout. Avec la dernière génération de consoles, Microsoft a sorti la Xbox One S et la Xbox One X vers la fin du cycle de vie de la Xbox One.

Un YouTubeur du nom de Concept Creator a conçu une maquette de ce à quoi pourrait ressembler la prochaine variante de la console Xbox Series X. Initialement couvert par Ilse Jurrien de LetsGoDigital, le concepteur graphique Jermaine Smit de Concept Creator enlève la graisse du design original de la Xbox Series X, la rendant beaucoup plus mince, élégante et reconnaissable, grâce à quelques implémentations clés. En termes de taille, la Xbox Series X Elite, comme l’appelle Jurrien, évoque le passage de la Xbox One à la Xbox One X, mais à un degré beaucoup plus élevé, l’Elite réduisant presque de moitié la Series X originale. Le changement le plus frappant de l’Elite est la traverse surélevée qui traverse le haut et l’avant de la console, avec des LED qui brillent en vert Xbox des deux côtés.

On s’attend à ce que Microsoft succède à sa console phare Xbox Series X avec une console Xbox Series X Elite plus musclée, ce que nous pouvons mieux voir grâce à de nouveaux rendus magnifiques de nos amis de LetsGoDigital. Découvrez-les :

Le nouveau rendu de la console Xbox Series X Elite a été réalisé par le graphiste Jermaine Smit aka Concept Creator et a été développé en collaboration avec Phone Industry. Le rendu présente un éclairage LED impressionnant sur les deux côtés de la console Xbox Series X Elite, avec un grand bouton d’alimentation et le logo Xbox. Sur la gauche, nous avons le slot Blu-ray, un bouton d’éjection, et 4 x ports USB.

À l’arrière, nous avons 6 ports : pour l’alimentation, une alimentation Ethernet, 2 x ports USB 3.1 et 1 x connecteur HDMI 2.1 qui se termine par un port d’extension pour le stockage. En ce qui concerne la ventilation, la console phare Xbox Series X Elite, plus rapide, sera plus chaude, donc la ventilation est prise en charge avec un sur le dessus, et les deux côtés ainsi que l’arrière avec des trous de ventilation qui s’assurent que lors de ces sessions de jeu toute la journée, toute la nuit que votre console Xbox Series X Elite fonctionne au frais.

À l’heure actuelle, on ne sait pas grand-chose (si ce n’est rien) de la prochaine itération de la Xbox Series X. La prochaine famille de consoles de Microsoft est sortie depuis plus d’un an, et bien que la Xbox Series S se soit très bien vendue pendant le Black Friday cette année, tous ceux qui désirent l’un de ces systèmes n’ont pas encore pu en obtenir un. Dans cette optique, bien qu’il soit amusant de penser à l’avenir de ces systèmes et à ce à quoi ils pourraient ressembler, la priorité de Microsoft devrait toujours être de rendre sa gamme actuelle plus disponible. À moins que, comme par magie, la Xbox Series X Elite ne nécessite pas de microprocesseur, elle sera probablement confrontée aux mêmes problèmes que la gamme actuelle de consoles.

Nous devrions voir la nouvelle console Xbox Series X Elite de Microsoft sortir en 2023 avec les nouveaux APU d’AMD sur le nouveau processus 6nm, avec des horloges CPU et GPU plus élevées. Il y aura également une console Xbox Series S mise à jour qui serait plus puissante que sa prédécesseur, mais nous devrons attendre jusqu’à la fin de 2022 et plus en 2023 avant de les voir.

Sony ripostera avec une console PlayStation 5 Pro plus rapide, dont nous avons entendu parler jusqu’à présent… là encore, nous aurons plus d’informations à ce sujet en 2022 avant sa sortie en 2023. Dans tous les cas, vous pourriez avoir autant de mal à mettre la main sur une Xbox Series X ordinaire qu’une Xbox Elite imaginaire.