Wo Long : Fallen Dynasty sera un jeu "extrêmement difficile"

L’un des jeux qui a été le protagoniste des derniers jours après la succession de conférences et de présentations numériques est Wo Long : Fallen Dynasty, qui a attiré l’attention des joueurs lors du Xbox + Bethesda Showcase dimanche dernier. Après la sortie de deux volets de Nioh et Stranger of Paradise : Final Fantasy Origin, Team Ninja a regagné la confiance des fans, et sa nouvelle version, qui suivra la tendance des deux en termes de formule, se présente comme une option pour à prendre en compte pour ceux qui recherchent de nouveaux défis, comme le confirme l’étude japonaise.

Cela a été confirmé par Masaaki Yamagiwa, un ancien membre de Japan Studio, où il a produit deux jeux pour From Software tels que Deracine et surtout Bloodborne. Dans une interview, Yamagiwa a défini la difficulté de Wo Long: Fallen Dynasty comme « extrêmement difficile », bien qu’il ait précisé d’une certaine manière en veillant à ce qu’il soit différent des travaux précédents de Team Ninja.

Un nouveau défi de la Team Ninja

« Se déroulant en Chine, Wo Long est beaucoup plus vaste que les précédents jeux se déroulant au Japon, ce qui nous a permis de montrer un monde plus sombre et plus sévère », commence par expliquer Yamagiwa. « La même chose peut être dite pour la difficulté. Il ne fait aucun doute que ce sera un jeu extrêmement difficile et exigeant, mais nous avons trouvé de nouvelles façons d’atteindre cette difficulté. En récompense, les joueurs peuvent s’attendre à un type de satisfaction qui n’était pas présent dans les jeux précédents Team Ninja ».

Et c’est qu’évidemment rien d’autre ne pouvait être attendu étant donné que les concepteurs qui ont des jeux comme Bloodborne et Nioh sur leur CV sont impliqués dans son développement, l’ayant qualifié sans aucun problème de « soulslike ». Fait intéressant, en fait, Yamagiwa affirme également que si les joueurs « obtiendront quelque chose » lorsqu’ils abattront un ennemi puissant, ce sera également l’inverse, bien qu’il n’ait pas donné plus de détails sur ce que cela signifie exactement.

Wo Long : Fallen Dynasty est actuellement en développement pour PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et PC, et arrivera en 2023.

Source: IGN