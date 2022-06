Scènes post-crédits de Lightyear : combien en a-t-il et que signifient-elles ?

Lightyear, le nouveau film de Pixar qui prend l’univers de Toy Story comme référence pour proposer une histoire de science-fiction plus adulte en tant que spin-off, est déjà sorti en salles. A tel point que nous avons récemment pu vous proposer notre propre critique d’un film qui nous raconte les aventures de ce célèbre jouet qui a ébloui Andy, un astronaute nommé Buzz l’Éclair qui a vécu des voyages spatiaux passionnants tout en affrontant les hordes maléfiques du méchant Zurg. Mais Lightyear a-t-il des scènes post-génériques ? Ensuite, nous découvrons le secret; Alerte spoiler du paragraphe suivant.

Lightyear et ses trois scènes post-générique

Lightyear, comme beaucoup de films d’action en direct et d’aventures animées d’aujourd’hui, a une scène post-crédits. Et pas seulement un; mais trois ! Voyons ce qu’ils sont et ce qu’ils signifient pour l’avenir de la… saga ?

La première scène post-générique se déroule immédiatement après le générique de fin animé; et on y voit le patron de Buzz prendre un café tranquille dans son bureau après la fin de la mission de Lightyear. Même s’il sera bientôt récompensé (plus encore) de son calme apparent lorsqu’il constatera qu’un insecte extraterrestre est littéralement brûlé lorsqu’il heurte le bouclier protecteur de la colonie.

Pour voir la deuxième scène post-crédit, il faudra attendre la fin du générique final et ainsi profiter d’un autre clin d’œil en guise de blague. Et c’est que l’un des robots de l’escouade de Buzz poursuit sa mission, qui n’est autre que d’expliquer le plan devant un public inexistant.

Nous n’aurons pas à attendre longtemps pour voir la troisième et dernière scène post-crédit, encore une fois, comme un clin d’œil au film lui-même; et c’est que dans ce cas, nous voyons Zurg lui-même qui, malgré sa défaite, continue de voyager à grande vitesse… Reviendra-t-il pour une éventuelle suite ? Maintenant, tout dépend de Disney et Pixar.