Surprendre! Total War: Three Kingdoms arrive sur Xbox Game Pass pour PC

Les fans de stratégie recevront une nouvelle aide du Xbox Game Pass pour PC. Total War: Three Kingdoms, l’un des volets les plus populaires de Creative Assembly, sera ajouté au catalogue du service le 21 juin.

Total War: Three Kingdoms, telles étaient nos conclusions

Dans Netcost, il a obtenu une note de 9 sur 10. Lors des conclusions, nous avons dit qu’il s’agissait « probablement du jeu le plus ambitieux de la franchise ». « Après quelques petites itérations qui ont donné du temps de développement, Creative Assembly a mis toute la viande sur le gril et introduit non seulement de nouvelles fonctionnalités importantes, mais intègre également toutes celles qui fonctionnaient dans ces livraisons précédentes » de niveau inférieur « . »

Comme points positifs nous avons souligné sa force technique, « une merveille » pour la franchise. Nous avons également dit qu’il y avait « un bon mélange de gestion politique et militaire », même si « la courbe de difficulté d’entrée pour les débutants est élevée ». Vous pouvez lire le texte intégral sur ce lien.

Un 21 juin déplacé pour Xbox

Le titre du britannique coïncidera avec l’arrivée de Shadowrun Trilogy. Shadowrun Returns, Shadowrun : Dragonfall – Director’s Cut et Shadowrun : Hong Kong – Extended Edition arriveront au service sous toutes leurs formes. Le même jour, il sera également mis en vente sur PlayStation.

Le 21 juin est également marqué par la sortie de Fall Guys sur les plateformes Xbox. Il le fera tout en adoptant le modèle de jeu gratuit ; oui, jouer sera gratuit. D’autre part, les fans de The Elder Scrolls : Online pourront se lancer dans l’extension High Isle, en plus du reste du contenu avec des textes localisés en espagnol.

Après le Xbox & Bethesda Games Showcase 2022, la division Redmond a étayé le calendrier des jeux confirmés qui feront leurs débuts le « day one » de l’abonnement. Wo Long : Fallen Dynasty, Scorn, Stalker 2, Starfield et Redfall ne sont que quelques-uns des exemples qui nous attendent.

Police de caractère: Xbox Wire