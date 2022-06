Houdini Workshop, le programme VFX qui sera la spécialisation la mieux payée en cinéma et jeux vidéo

Dans le monde de l’animation, du cinéma et des jeux vidéo, il n’y a pas d’argent facile. Ce sont trois industries en pleine croissance, mais en elles ceux qui prennent le gâteau sont ceux qui sont prêts à faire ce que personne ne veut (ou ne peut). Et parmi eux se trouvent les FXTD (Effects technical director), les directeurs techniques des effets visuels. Peuvent-ils se rendre au travail 14 heures par jour ? Certain. Résolvent-ils du code même en dormant ? C’est également vrai. Arrêtez-vous parfois d’étudier? Eh bien non, ils ne le font pas. Mais tout de même, ce sont des professionnels qui peuvent gagner entre 300 et 600 € par jour de travail. Des cerveaux très convoités à mi-chemin entre le technique et l’artistique, rares et très recherchés par les entreprises.

Et comment peut-on s’entraîner pour être FXTD ? Eh bien, grâce à l’atelier en ligne gratuit que nous vous proposons aujourd’hui. Dans celui-ci et de la main de Jonatan Cortes, fondateur d’Animal Animation Studios, nous apprendrons à utiliser Houdini, le logiciel VFX le plus avancé au monde. Tout indique que Houdini sera bientôt la spécialisation la mieux payée en cinéma et jeux vidéo.

A travers son atelier, Animal Animation Studios propose une master class avec Miguel Ángel Arribas, un artiste d’effets spéciaux qui a travaillé sur des films tels que Hellboy 3, Objective Washington DC, Rambo V, Jolt et Hitman II, ainsi que des jeux triple A du calibre de Batman : Gotham Knights. Pour y assister, il vous suffit de vous inscrire à notodoanimacion.es et d’entrer le lien qui sera partagé avec les utilisateurs enregistrés. L’atelier aura lieu le dimanche 19 juin prochain à 19h00 (heure espagnole locale).

En plus de l’atelier, nous pouvons nous inscrire à un VFX Master professionnel avec Houdini. Il s’agit d’un cours en ligne tutoré et 100% pratique dans lequel nous apprendrons le processus de création de VFX à partir de zéro, tant pour le cinéma que pour l’animation et les jeux vidéo. Pendant 8 mois (plus 3 pour le projet) nous allons acquérir toutes les connaissances nécessaires pour faire face à la création de VFX à un niveau professionnel. Le programme comptera 5 bourses partielles dont vous pouvez consulter les détails ici.