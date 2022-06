A la manière du Steam Next Fest de Valve, Microsoft organisera un événement dans les prochains jours afin que nous puissions tester des dizaines de démos de jeux indés (et beaucoup moins indés) qui pourraient devenir les grands succès de demain. Appelée [email protected] Summer Game Fest Demo, cette initiative se déroulera du 21 au 27 juin, proposera plus de 30 démonstrations et a été organisée en collaboration avec le Summer Game Fest de Geoff Keighley.

Concernant l’événement, plusieurs détails sont à prendre en compte. Le premier, qu’il y aura des démos pour Xbox One et Xbox Series X|S. La seconde, que ces démos ne seront disponibles en store que durant cette semaine. Passé ce délai, ils seront automatiquement supprimés de l’interface. La troisième, que la grâce de cette idée est de partager quelques retours avec les créateurs. Que ce soit via ses réseaux sociaux ou via ses forums officiels, toute critique, commentaire ou recommandation est la bienvenue. Et enfin, bien qu’il existe des démos de jeux pratiquement terminés, il existe aussi des démos de projets dans un état prématuré, il ne faut donc pas être surpris par un bug ou un problème technique ici ou là (ce qui vaut la peine d’être signalé).

[email protected] Summer Game Fest Démo : jeux confirmés

Pour l’instant, il n’y a que quatre jeux confirmés. La liste complète sera proposée la semaine prochaine, à la veille de l’événement :

Le premier, Batora, est une aventure de puzzle d’action pleine de décisions. Le second, Broken Pieces, est une expérience narrative sous la forme d’un thriller psychologique dans lequel on doit découvrir les mystères d’une grotte mystique sur la côte française. À son tour, le troisième, Severed Steel, est un jeu de tir avec un système de mouvement très fluide et particulier dans lequel on peut complètement détruire les scénarios et toujours au rythme des néons et de la musique électronique. Et le dernier, Tinykin, est une sorte de Pikmin dans lequel nous devrons aider les créatures homonymes à retourner sur leur planète d’origine.

Nous serons attentifs à vous apporter la suite des noms dès qu’ils seront officiels.

Source | Xbox Wire