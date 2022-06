Resident Evil Village : Shadows of Rose sera plus dur que le jeu original

Ils ont été faits pour mendier, mais le contenu téléchargeable (DLC) tant attendu de Resident Evil Village est déjà en route. Cette fois, ils ne se limitent pas au mode mercenaire (également) ou à des séquences isolées, comme les enregistrements inédits de Resident Evil 7, mais ils incluent une extension pour le mode histoire appelée Shadows of Rose (à ne pas confondre avec le mythique Rule de Rose). Et c’est justement à ce sujet que Capcom vient de proposer un nouveau détail crucial : la difficulté.

« Cette aventure est planifiée dans une perspective à la troisième personne. Il y aura des munitions et des médicaments disponibles dans ses décors, mais ils seront très limités », a annoncé la société sur le compte officiel Resident Evil (Biohazard) au Japon. « La bonne gestion des ressources sera plus importante que dans l’histoire principale. »

L’histoire de Shadows of Rose nous met dans le skin de Rose, la fille du protagoniste de Resident Evil 7 et Resident Evil 8 (Ethan Winters). 16 ans se sont écoulés depuis la fin du Village et maintenant Rose est une adulte qui doit apprendre à gérer les pouvoirs terrifiants avec lesquels elle vit. Pour les maîtriser, Rose entrera dans l’esprit de celui qui les lui a donnés, visitant ainsi un étrange royaume d’illusions, de rêves et de cauchemars. Le subconscient du monstre agressé se défendra en nous jetant dans les bras de différentes créatures et en mettant les scénarios contre nous avec toutes sortes de pièges. Serons-nous capables de dépouiller Rose de ses pouvoirs ? Sont-ce une malédiction ou une bénédiction ?

Le DLC fera partie du package appelé Winter’s Expansion, qui comprend également le mode mercenaire (où nous pouvons même jouer en tant que Lady Dimitrescu ou Heisenberg) et le mode à la troisième personne pour l’histoire principale. Bien que le prix soit encore inconnu, il existe une date officielle : le 28 octobre de cette année. Quelques mois avant la compatibilité avec PlayStation VR et bien d’autres avant le remake attendu de Resident Evil 4.