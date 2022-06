MSI présente la pédale de jeu pour contrôler nos jeux vidéo aussi avec les pieds

Depuis presque ses débuts, le secteur du jeu vidéo a eu une tendance innée à concevoir toutes sortes de périphériques pour contrôler les titres les plus variés, des plus basiques comme les manettes de commande, les souris ou les claviers à ceux beaucoup plus spécifiques comme les volants, les guitares , des bongos ou des joysticks qui émulent le contrôle des avions. Maintenant, la marque bien connue de matériel et d’accessoires de jeu MSI a présenté le soi-disant MSI Liberator, une véritable pédale de jeu pour contrôler nos jeux vidéo avec votre pied.

Voici la pédale de jeu MSI Liberator

Pour cela, MSI a présenté une campagne de crowdfunding via Kickstarter pour mesurer l’intérêt du grand public et si un gadget avec ces caractéristiques pouvait vraiment avoir un débouché commercial. Et cette campagne a été rapidement financée, dépassant de loin le montant nécessaire. Bien sûr, pour le moment, il n’y a pas de date de commercialisation. Mais que propose exactement cette nouvelle pédale de jeu ?

Son fonctionnement est très simple ; Il a un repose-pieds avec une base dans la partie avant, qui est celle sur laquelle on appuie avec le pied pour donner les différentes commandes au jeu vidéo. De plus, deux autres boutons sont inclus des deux côtés pour appuyer d’un simple geste du pied. Chaque joueur pourra configurer l’utilisation de la pédale et de chaque bouton, en adaptant son utilisation au titre en cours de lecture à ce moment-là, que ce soit pour rouler au sol, utiliser des armes spéciales, se cacher, activer un combo… Le les options sont très variées.

D’autre part, le fabricant assure que jusqu’à quatre pédales peuvent être connectées en même temps au même PC. Et comment pourrait-il en être autrement, cette pédale de jeu est décorée de plusieurs bandes de LED avec les variations de couleurs RVB habituelles. Dans quels genres cette pédale de jeu pourrait-elle fonctionner le mieux ?

Source | MSI