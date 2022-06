Final Fantasy VII Rebirth : il n’est pas nécessaire de jouer au Remake avant

Ce n’était que 10 minutes, mais que 10 minutes. L’événement pour le 25e anniversaire de Final Fantasy VII a été chargé de nouvelles. Le remaster de Crisis Core, la sortie du remake sur Steam, cette version mobile chibi du jeu appelé Ever Crisis… et le joyau de la couronne, Final Fantasy VII : Rebirth, la deuxième partie d’une trilogie récemment annoncée qui a commencé avec le remake et que tout indique qu’il suivra ses propres chemins au niveau de l’intrigue. Par exemple, les déclarations de Tetsuya Nomura, directeur créatif, qui laisse tomber qu’il n’est pas nécessaire de connaître l’histoire originale ou de jouer le remake susmentionné :

« Final Fantasy VII: Rebirth est conçu pour que les gens puissent profiter du jeu, qu’ils connaissent l’original ou non. En fait, les nouveaux joueurs peuvent apprécier de commencer leur voyage dans Final Fantasy VII avec Rebirth. Cloud et ses amis se lancent dans une nouvelle aventure ce temps et je pense que les scènes auxquelles vous assisterez donneront à chacun une nouvelle expérience rafraîchissante. »

Spoilers pour le remake de Final Fantasy VII

Final Fantasy VII Remake est sorti sur PS4 en 2021 et son histoire a bouleversé le fandom. Au lieu de simplement rénover graphiquement le jeu original, Square Enix a abordé le projet à la manière de Rebuild of Evangelion. C’est-à-dire désireux d’introduire des changements dans l’intrigue et de ressusciter (peut-être aussi tuer ?) des personnages qui ont subi des destins différents en 1997. Sans aucun doute, le premier exemple était Zack, le célèbre soldat ami de Cloud et petit ami d’Aeris, dont tragique L’histoire n’est peut-être pas si triste dans ce remake de Final Fantasy VII.

Fina Fantasy VII Rebirth s’écartera encore plus de l’histoire que nous connaissions, car cette fois nous sommes prévenus et cela ne servira pas de rebondissement final. Le jeu arrivera exclusivement (temporairement ?) sur PlayStation 5 à l’hiver 2023, incluant également les premières barres de 2024.